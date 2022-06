Entlastung hätten alle gern

Oder: Warum wir im Zug stauen und was Schützenhöfer mit der Queen eint.

Zu Pfingsten ist also endlich wieder alles, wie es immer war. Überall Staus auf den Wegen ins verlängerte Wochenende. Neu ist, am meisten fürchtet man nun den Stau in den Zügen. Sind die Gänge zu voll, muss man nämlich aussteigen. Vielleicht ist es ja dort, wo man da zufällig landet, auch ganz schön. Die Bahn hat übrigens mit ungewohnten Imageproblemen zu kämpfen: Neben den Kapazitätsproblemen samt unfreiwilligen Fahrtunterbrechungen, den im Vergleich zu Flügen stets aufs Neue überraschend hohen Preisen, häufen sich nun auch noch die Zugsunglücke in Europa auf unheimliche Weise. Kommt nach der Flugscham nun die Bahnangst?