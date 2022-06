Aufsichtsratsposten für 20.000 Euro? Strache steht vor Gericht

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird (erneut) Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Causa dreht sich um die Asfinag und den Unternehmer Siegfried Stieglitz. Die "Presse" berichtet live.

Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache muss sich erneut vor Gericht verantworten. Abermals geht es um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Konkret wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dem 52-Jährigen vor, dem (wegen Bestechung) mitangeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz für Spenden an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag verschafft zu haben. Bei einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Beide bestreiten Unrechtmäßigkeiten; es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach derzeitigem Stand sind sechs Prozesstage geplant. Für heute und morgen sind der Vortrag der Anklage, die Repliken der Verteidiger (Strache wird von Johann Pauer vertreten) sowie Stellungnahmen der beiden Angeklagten vorgesehen. Am Freitag soll Norbert Hofer befragt werden - der Dritte Nationalratspräsident war zur Zeit des mutmaßlichen Postenschachers Infrastrukturminister für die FPÖ; weitere Einvernahmen sind für den 19. und 21. Juli geplant, ein Urteil dürfte am 26. Juli fallen.

Worum geht es konkret? Im Zuge von Ermittlungen nach Bekanntwerden des „Ibiza-Videos“ wurden Chatnachrichten sichergestellt, geschrieben einerseits von Strache selbst, andererseits von Stieglitz. In Summe zeichnen sie für die WKStA ein Bild, wonach Stieglitz 2017 bei Strache (er wurde im Dezember 2017 Vizekanzler) interveniert hat, um einen Aufsichtsratsposten in einem staatsnahen Unternehmen zu erhalten. Außerdem überwies er dem FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ (von dem ihm Strache laut Einvernahmeprotokoll auf der Dachterrasse des Wiener Hotels Ritz-Carlton erzählt haben soll) ab Oktober 2017 in vier Tranchen je 2500 Euro.

Am 2. März 2018 übernahm Stieglitz einen Sitz im Aufsichtsrat der staatlichen Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, kurz Asfinag. 2020 wurde Stieglitz von der nunmehr zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) abberufen. Zuvor aber landete abermals Geld des Oberösterreichers auf dem Konto der Vereinskonstruktion um den Wiener Rechtsanwalt und früheren FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank: Zwischen Juni und August 2018 flossen dorthin fünf Spenden zu je 2000 Euro.

Abseits des Geldes wird die WKStA vor Gericht auch die Einladung zu einer Reise vorbringen: Stieglitz soll Strache (mit dem er seit einer Feier im März 2011 bekannt ist und 2012 gemeinsam in Südfrankreich urlaubte) 2019 nach Dubai eingeladen haben, um dort mit ihm und weiteren Bekannten (Einladungen sollen auch an Hofer sowie die Asfinag-Vorstandsdirektoren Hartwig Hufnagl und Josef Fiala ergangen sein, die ihrerseits absagten) seinen 50. Geburtstag zu feiern. Zur gemeinsamen Party kam es letztlich allerdings nicht: Strache verwies nach einigen Wochen auf „Compliance“-Probleme und reiste nicht an.

Sehr wohl zugetragen hat sich hingegen ein nicht-rechtskräftiger Schuldspruch im August 2021: Damals wurden er und der Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, von Richterin Claudia Moravec-Loidolt wegen Bestechlichkeit und Bestechung zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Strache fasste 15 Monate aus, Grubmüller zwölf. Beide Angeklagten kündigten an, „in volle Berufung zu gehen“.

Der Liveticker zum Mitlesen: