Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Paukenschlag in Tirol: In Tirol geht eine Ära zu Ende. Landeshauptmann Günther Platter will sich nach 14 Jahren im Amt zurückziehen. Die Landtagswahl soll auf Herbst vorverlegt werden. Mehr dazu.

Wer wird Platter nachfolgen? Beim heutigen Parteitag dürfte Platter Anton Mattle als seinen Nachfolger vorschlagen. Mattle ist seit einem Jahr in der Landespolitik - und ein deklarierter „Schwarzer“. Martin Fritzl über ihn in der Morgenglosse.

Macron kämpft weiter um Parlaments-Mehrheit: Das liberale Bündnis von Präsident Emmanuel Macron und die vom Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon geführte Oppositionsallianz haben sich bei der gestrigen Parlamentswahl in Frankreich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Die beiden Bündnisse liegen ersten Ergebnissen zufolge landesweit bei jeweils etwa 25 Prozent. Mehr dazu.

Grüne wollen die Eurofighter ersetzen: Der grüne Sicherheitssprecher, David Stögmüller, kann sich ein Bundesheer-Budget von sechs Milliarden Euro vorstellen. Verpflichtende Milizübungen soll es aber keine geben, sagt er im "Presse"-Interview.

Warnung vor atomarem Wettrüsten: Trotz eines leichten Rückgangs der weltweit verfügbaren Atomwaffen rechnet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (Sirpi) damit, dass die Nuklearmächte ihre Arsenale modernisieren und aufstocken. Die Gefahr des Einsatzes atomarer Waffen sei groß, warnen die Friedensforscher. Mehr dazu.

Grasser steht wieder vor Gericht: Eineinhalb Jahre nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz steht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am heutigen Montag wieder vor Gericht. Diesmal geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Mehr dazu [premium]

Blick ins Archiv: Heute vor 100 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ um die finanzielle Not Österreichs. Bundeskanzler Dr. Seipel hatte bei den Vertretern der auswärtigen Mächte vorgesprochen. Mehr dazu [premium]