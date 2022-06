Unter 20 Euro im Kvetch

Und wieder etwas Neues aus dem Hause Molcho: Das Kvetch bietet vor allem einmal ziemlich gute Burger. Aber auch noch ein paar andere lustige Gerichte.

Die Molchos machen schon ziemlich viel in Wien. Und natürlich kann man darüber klagen, dass ihr Tel Aviv Beach (mittlerweile „Neni am Wasser“) einst die Versnobisierung des ehemals so lockeren Donaukanals eingeleitet hat. Aber kreative kulinarische Ideen haben Haya Molcho und ihre Söhne jedenfalls. Die jüngste Neueröffnung hat nun Elior Molcho mit dem Kvetch in der Taborstraße geliefert. Der Name ist eine Entlehnung aus dem Jiddischen, wo kvetch so viel bedeutet wie sich ständig zu beklagen. Aber vermutlich ist die Assoziation beim Hören auch nicht ganz unbeabsichtigt – weil die Patties flach gedrückt, also gequetscht werden.



Die Burger gibt es als NY Style Kvetch'd Burger (13 Euro) aus Bio-Bergweiderind mit Pickles und American Cheese, als Koji Fried Chicken Burger (13 Euro) mit Hühnerkeule und Chinakohl, aber auch als vegetarische Variante Beyond Burger (12,5 Euro) oder als Koji Fried Mushroom Burger (12 Euro) mit Bio-Austernseitlingen. Und ja, die Burger sind saftig, gut gewürzt und kommen im Papiersackerl auf den Tisch. Zugegeben, allzu günstig sind sie nicht, aber da setzt man eben auf die Qualitätsschiene, die halt auch etwas kosten muss. Aber ganz abgesehen von den Burgern gibt es auch noch ein paar andere lustige Dinge. Etwa den „blühenden Fenchel“ (6,50 Euro), der im Ganzen serviert wird und den man mit den Fingern zerpflückt. Oder den gegrillten Romana-Salat (6,50 Euro). Nicht zu vergessen die Pommes (4,50 Euro), die laut Karte „mit Liebe und Ketchup“ serviert werden.



Zu trinken gibt es Naturweine, aber auch das eine oder andere Craft Beer, und hausgemachte Limonade. Die Einrichtung ist sehr, sagen wir, violett und stylish. Das Service amikal. Und schnell geht es auch noch, bis das Essen auf dem Tisch steht. Also durchaus etwas, was man sich anschauen sollte.

Kvetch. Taborstraße 21A, 1020 Wien, Mi–Sa 17–23, So 12–18 Uhr, www.kvetch.at

www.diepresse.com/essen