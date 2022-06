Die Möglichkeit, nachhaltig vorzusorgen

„Green Protect“. Für all jene, die beim Vermögensaufbau auf Ertrag, Sicherheit und einen Beitrag für die Umwelt Wert legen, ist die Investition in eine fondsgebundene Lebensversicherung eine attraktive Option.

Rund ein Drittel von 1.000 Befragten spart vom monatlichen Einkommen 20 Prozent und mehr. Zwei weitere Ergebnisse einer Studie der DONAU Versicherung vom Oktober 2021: Die für das Sparen bzw. Vorsorgen wichtigsten Gründe sind Rücklagen für Notfälle (93 %), Zukunftssicherung (87 %) sowie Altersvorsorge (83 %) und in Hinblick auf Investitionen und Sparen ist für 60 Prozent der Befragten das Thema Nachhaltigkeit relevant.

Nachhaltige Anlagen

Eine Veranlagung muss demnach heutzutage mehr können, als nur das Vermögen wachsen zu lassen. Die entsprechende Transformation am Finanzmarkt ist im Gange und lässt sich mit Daten dokumentieren. Laut dem Marktbericht 2021 des FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) hat die Gesamtsumme der Geldanlagen, die in Österreich unter Berücksichtigung von strengen umweltbezogenen, sozialen und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogenen Kriterien angelegt sind, ein neues Rekordvolumen erreicht. Für die kommenden Jahre sind weitere jährliche Zuwachsraten von 20 bis 30 Prozent zu erwarten. „Der Wunsch, richtig und nachhaltig vorzusorgen, ist stark ausgeprägt. Neben der Altersvorsorge sind der Vermögensaufbau und der Inflationsschutz wichtiger geworden. Eine attraktive Option ist somit die Investition in eine fondsgebundene Lebensversicherung wie ,Green Protect‘“, sagt Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU Versicherung.

Dreifacher Schutz

Angesprochen werden all jene, die ihre Bedürfnisse nach Sicherheit, Ertrag und Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft gleichermaßen abdecken wollen. Die Green Protect der DONAU veranlagt ausschließlich in nachhaltige Fonds, die mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert wurden. Dadurch ist gewährleistet, dass die definierten Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden und nicht in fossile Energien, in die Rüstungsindustrie, Atomkraft oder in Gentechnik investiert wird. Zusätzlich bietet der Green Protect einen individuellen Ablebensschutz für die Angehörigen. Dieser kommt zusätzlich zum Fondsvermögen zur Auszahlung und schützt vor finanziellen Sorgen der Angehörigen. Darüber hinaus gibt es beim Green Protect die Möglichkeit, das angesammelte Guthaben lebenslang als Zusatzpension zu beziehen. Die Rententafel-Garantie gibt dabei die Sicherheit, dass die zu Vertragsbeginn gültige Rententafel zum Pensionszeitpunkt angewendet wird.

Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU Versicherung (c) DONAU/Thomas Pitterle

„Der Schutz der Umwelt ist ein Anliegen für immer mehr Menschen – gerade bei Investitionen. Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung Green Protect bietet die DONAU die Sicherheit, dass nachhaltige Kriterien erfüllt sind. Für unsere Kunden eröffnet sich damit eine nachhaltige und attraktive Veranlagungsmöglichkeit mit dem Schutz einer Lebensversicherung.“

Vorteile & Erweiterungen

Die fondsgebundene Lebensversicherung bietet steuerliche Vorteile. Zwar muss die 4-prozentige Versicherungssteuer auf die Prämien geleistet werden, die 27,5-prozentige Kapitalertragssteuer jedoch entfällt bei den Erträgen und Kursgewinnen in der Fondspolizze. Möglich ist beim DONAU Green Protect auch die Erweiterung des Schutzes durch verschiedene Zusatzversicherungen. Mit der Arbeitsunfähigkeitszusatzversicherung etwa wird ab dem 43. Tag der vollständigen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall die Prämienzahlung übernommen. Bei der Babypause übernimmt die DONAU für 15 Monate die Prämienzahlung bzw. in der Familien-Hospizkarenz bis zu sechs Monate. Auch Arbeitslosigkeit kann abgefedert werden – ab dem vierten Monat der Arbeitslosigkeit wird für maximal zwölf Monate die Prämie übernommen, maximiert mit 18.300 Euro Jahresprämie pro Versicherungsfall.

Flexibilität ab 35 Euro

Die Mindestprämie beträgt für versicherte Personen bis 25 Jahre nur 35 Euro. Für ältere versicherte Personen bis zu einem spätesten Abschlussalter von 75 Jahren beträgt die Mindestprämie 50 Euro. Zu Beginn wird die Lebensversicherung nach individuellen Bedürfnissen in Bezug auf Beitragshöhe, Laufzeit und gewünschte Fonds zusammengestellt. Gewählt werden kann auch die Art der Zusatzversicherung und mit welcher Versicherungssumme die Angehörigen geschützt werden sollen. „Bei einer langfristigen Veranlagung wie dem DONAU Green Protect ist eine hohe Flexibilität während der Laufzeit natürlich entscheidend. Daher hat man die Möglichkeit, einmal pro Monat kostenlos die Fondsauswahl zu verändern. Darüber hinaus können auch Zuzahlungen getätigt werden“, betont Judit Havasi. Diese Flexibilität besteht auch am Ende der Laufzeit: Ob das angesparte Guthaben lebenslang, zeitlich befristet oder einmalig ausbezahlt werden soll, entscheidet jede/r erst zum Laufzeitende. Wird es einmal finanziell eng, kann bei definierten Ereignissen kostenfrei Kapital entnommen (grundsätzlich ab dem vierten Vertragsjahr möglich, bis zu einem geforderten Restbetrag von 1.000 Euro) und/oder mit der Prämienzahlung pausiert werden.

GREEN PROTECT: Vorteile auf einen Blick Nachhaltigkeit: Es stehen ausschließlich mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Fonds zur Wahl.

Es stehen ausschließlich mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Fonds zur Wahl. Sicherheit beim Zusatzeinkommen in der Pension: Durch die Rententafelgarantie wird die bei Abschluss gültige Rententafel für die Berechnung herangezogen.

Durch die Rententafelgarantie wird die bei Abschluss gültige Rententafel für die Berechnung herangezogen. Angehörigenschutz: Ablebensschutz bis 200.000 Euro.

Ablebensschutz bis 200.000 Euro. Flexibilität 1: Die Entscheidung, ob das angesparte Guthaben lebenslang, zeitlich befristet oder einmalig ausbezahlt werden soll, kann am Laufzeitende fallen.

Die Entscheidung, ob das angesparte Guthaben lebenslang, zeitlich befristet oder einmalig ausbezahlt werden soll, kann am Laufzeitende fallen. Flexibilität 2: Bei finanziellem Engpass kann nach 5 Jahren kostenfrei Kapital entnommen und/oder bei definier­ten Ereignissen mit der Prämienzahlung pausiert werden. Mehr Information:

Das Basisinformationsblatt zum Produkt ist bei einem DONAU-Berater und auf der Website ­erhältlich. www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihren Beraterinnen und Beratern, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline: 050 330 330

per Mail an: donau@donauversicherung.at

Videochat: Terminvereinbarung online unter

www.donauversicherung.at/kontakt/video-chat/video-chat-termin-vereinbaren

www.donauversicherung.at