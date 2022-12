Drucken

Eine aktuelle Studie zeigt, dass kleine und mittlere Unternehmen einen erhöhten Bedarf an Beratung haben, wenn es um die Betriebsversicherung im Allgemeinen und Cyberkriminalität im Besonderen geht. Die DONAU bietet ein übersichtliches Gesamtpaket für KMU in Österreich.

KMU steht für kleine und mittlere Unternehmen. Die Definitionskriterien der Europäischen Kommission lauten: weniger als 250 Mitarbeiter und eine Umsatzsumme bis 50 Millionen Euro bzw. eine Bilanzsumme bis 43 Millionen Euro. Darüber hinaus muss es sich um ein eigenständiges Unternehmen handeln, es darf also [R1] kein Partner- oder verbundenes Unternehmen sein. Im Jahr 2021 zählten rund 358.600 Unternehmen in Österreich zu den KMU, das sind 99,6 Prozent aller heimischen Betriebe. Nicht umsonst gelten KMU als Rückgrat und Erfolgsgaranten der Wirtschaft. Wie es um sie bestellt ist, hat die DONAU Versicherung in einer aktuellen, vom Meinungsforschungsinstitut TQS durchgeführten Studie erhoben. Der Schwerpunkt der Umfrage unter 500 Klein- und Mittelbetrieben lag bei den Themen Digitalisierung, Cybersicherheit und Betriebsversicherung.

Digitalisiert, versichert - und relativ sorglos

Drei Viertel der befragten Unternehmen beurteilen den eigenen Digitalisierungsgrad sehr bis eher hoch und 69 Prozent räumen der Digitalisierung im Unternehmen einen hohen Stellenwert ein. Insbesondere in der Datenverwaltung, bei Buchhaltungs- und Rechnungslegungsprozessen sowie beim Kund:innenkontakt und im Marketing sowie der internen Kommunikation wird auf Digitalisierung gesetzt. Die Unternehmen sehen in der Digitalisierung außerdem überwiegend (zu 86 Prozent) Vorteile am Markt.

Auffällig ist, dass sich die Sorge in Bezug auf die Cybersicherheit in Grenzen hält (42 Prozent der Unternehmen sind sehr oder eher besorgt). 57 Prozent kennen eine Cyberversicherung, nur rund 44 Prozent finden diese sehr oder eher interessant. Dazu passt, dass bloß ein Viertel der KMU angibt, von Cyberkriminalität bzw. Hackerangriffen betroffen zu sein. Das Interesse für eine Cyberversicherung ist dabei auf der mittleren Managementebene, also bei Leitern von Abteilungen wie Marketing/Vertrieb, IT, Produktion oder Rechnungswesen/Controlling, stärker ausgeprägt als bei der Geschäftsführung. Dieses Interesse zeigt sich zudem besonders in größeren Unternehmen ab einer Mitarbeiter:innenanzahl von 20 im Vergleich zu kleinen Unternehmen mit bis zu vier Mitarbeiter:innen.

Ein ähnliches Bild zeichnet die Studie bei der Betriebsversicherung. Zwar verfügen darüber bereits 85 Prozent der Betriebe, aber 34 Prozent der befragten Unternehmen mit einer Betriebsversicherung haben diese längere Zeit nicht überprüfen lassen. Das Interesse an einer Betriebsversicherung bei Unternehmen ohne betrieblichen Versicherungsschutz ist eher gering (28 Prozent).

„So zahlreich die KMU in Österreich sind, so individuell sind ihre Bedürfnisse in Sachen Risikovorsorge. Die DONAU bietet durch klar strukturierte Versicherungslösungen die passende Abdeckung einer Vielzahl von Risiken.“ Judit Havasi

Erhöhter Beratungsbedarf und Angebot

Bei der DONAU Versicherung ortet man aufgrund der Ergebnisse der Studie einen erhöhten Beratungsbedarf und hat maßgeschneiderte Angebote parat. „Die Klein- und Mittelunternehmen sind zentrale Säulen der heimischen Wirtschaft. Sie schaffen und sichern Arbeitsplätze, sind wichtige Lehrlingsausbildner und tragen maßgeblich zur Wertschöpfung bei. So zahlreich die Unternehmen sind, so individuell sind ihre Bedürfnisse in Sachen Risikovorsorge. Die DONAU bietet durch klar strukturierte Versicherungslösungen die passende Abdeckung einer Vielzahl von Risiken“, sagt Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU Versicherung. Reinhard Gojer, Vorstand der DONAU Versicherung, unterstreicht die Aussage: „Mit unserer neu strukturierten Betriebsversicherung bietet die DONAU passgenaue Deckung und umfassenden Versicherungsschutz für KMU. Die regelmäßige Überprüfung ist dabei besonders wichtig. Für die Beratung rund um die richtige Betriebsversicherung stehen unsere Außendienstteams sowie die regionalen Gewerbekoordinatoren vor Ort österreichweit zur Verfügung.“

Modulartig aufgebautes Versicherungspaket

Die DONAU-Betriebsversicherung deckt im Rahmen der Sachversicherung das Risiko einer Betriebsunterbrechung, Einbruchsdiebstahl, Sturm, Feuer, Leitungswasserschäden und Glasbruch ab, enthält eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine Betriebsrechtsschutzversicherung, eine Technik- sowie eine Technik-Betriebsunterbrechungsversicherung, eine Kühlgut- und eine Transportversicherung. Mit der inkludierten Cyberversicherung werden die Unternehmen vor den finanziellen Folgen von Kriminalität im Netz geschützt. Im Rahmen der Haftpflichtversicherung runden individuelle Zusatzdeckungen für bestimmte Branchen, etwa Gastronomie, Kfz-Service und -Reparatur, Baugewerbe und ähnliche Sparten, Personalleasing etc., das Angebot ab.

Neben der Grunddeckung, dem modularen Aufbau der Zusatzpakete und den individuellen Erweiterungen hält die DONAU auch Neuerungen bei ihrer Betriebsversicherung bereit. Darunter:

100 Prozent grobe Fahrlässigkeit in der Grunddeckung

Pauschalversicherungssumme in der Betriebshaftpflichtversicherung bis zehn Millionen Euro

Baustellenversicherung in der Feuerversicherung, Kfz-Paket in der Leitungswasserversicherung und weitere zeitgemäße Deckungen, z. B. Verzögerung durch lange Lieferfristen

ein Rechtsschutzversicherungspaket, in das die DONAU im Betriebsbereich neben dem klassischen Daten- und Steuer-Rechtsschutz auch die Deckung bei Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten und Streitigkeiten in Zusammenhang mit unlauterem Wettbewerb aufgenommen hat.

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.



