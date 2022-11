Einkommenssicherung mit DONAU Kombi Schutz Leben

Drucken

Hauptbild • Vorsorge, ein wichtiges Thema • (c) Getty Images

Eine schwere Erkrankung oder ein folgenreicher Unfall können rasch zur finanziellen Belastung werden. Schutz bietet der DONAU Kombi Schutz Leben – die leistbare, umfassende Basisvorsorge.

Schwere Erkrankungen

Schwere Erkrankungen und die finanziellen Folgen zählen zu den Hauptsorgen in Österreich. Eine Studie der DONAU Versicherung ergab, dass Krebs die Gesundheitssorge Nummer 1 in Österreich ist, gefolgt von Schlaganfällen und anderen schweren Erkrankungen. Statistisch gesehen erkranken jährlich rund 42.000 Österreicher an Krebs und ungefähr 25.000 Österreicher erleiden einen Schlaganfall. Die Sicherung des Einkommens ist dabei besonders wichtig.

Unfälle

Was nicht jeder weiß: Die gesetzliche Unfallversicherung kommt grundsätzlich nur für Folgen nach Unfällen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Bei Freizeit- oder Haushaltsunfällen ist in Österreich zwar eine medizinische Erstversorgung selbstverständlich, Folgeschäden werden aber nicht abgedeckt. Auch mögliche Umbauten in einer Wohnung aufgrund einer Dauerinvalidität oder eine Invalidenrente werden von Gesetzes wegen bei einem Haushaltsunfall nicht bezahlt. Generell gilt: Die von Seiten der Sozialversicherung angebotenen Absicherungen reichen häufig nicht zur Abdeckung der laufenden bzw. zusätzlich entstehenden Kosten aus.

Pflegebedürftigkeit

Jeder 6. der 465.000 Pflegegeldbezieher befindet sich im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Davon sind 53 % Männer und 47 % Frauen. Ein Drittel der Pflegegeldbezieher im Alter zwischen 20 und 60 Jahren befindet sich in der Pflegestufe 1 oder 2.*

Edeltraud Fichtenbauer (c) Petra Spiola

„Im Fall einer schweren Erkrankung, eines notwendigen Pflegebedarfs oder eines Grundfähigkeitsverlusts ist die finanzielle Absicherung essenziell. Ganz besonders für alle, die im Erwerbsleben stehen. Mit dem DONAU Kombi Schutz Leben erhalten Sie monatlich eine von Ihnen individuell gewählte Zahlung bis zum 65. Lebensjahr und bei Krebs einen individuellen Einmalbetrag. Damit sind Sie perfekt abgesichert, gerade in schwierigen Zeiten.“ DONAU-Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer

DONAU Kombi Schutz Leben

„Im Fall einer schweren Erkrankung, eines Pflegebedarfs oder eines Grundfähigkeitsverlusts durch Krankheit oder Unfall ist die finanzielle Absicherung essenziell. Ganz besonders für alle, die im Erwerbsleben stehen“, bestätigt DONAU-Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer. Es gelte beispielsweise den Lebensstandard der Familie und besonders die anfallenden Fixkosten abzusichern. Einer wesentlichen Basisvorsorge für den Ernstfall dient in diesem Sinne der DONAU Kombi Schutz Leben. Er verbindet die Absicherung bei Verlust bestimmter Grundfähigkeiten, wie Hören, Sehen, Sprechen und bei kritischen Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lähmung, Multiple Sklerose oder Koma) oder Pflegebedürftigkeit. Auch bei einer Krebserkrankung (bösartiger Tumor oder gutartiger benigner Gehirntumor) wird Leistung geboten.

Bis zu 2.000 Euro monatliche Rente

Der finanzielle Schutz des DONAU Kombi Schutz Leben ist besonders für die Phase der Berufstätigkeit relevant. Ein Abschluss ist ab 18 und spätestens mit 55 Jahren möglich. Beim Verlust von bedingungsgemäß festgelegten Grundfähigkeiten durch Unfall oder Krankheit sowie bei Pflegebedürftigkeit und bei kritischen Erkrankungen im Sinne der Versicherungsbedingungen erhalten die Versicherten eine vereinbarte monatliche Rente.

Mit dem DONAU Kombi Schutz Leben ist auch der Pflegebedarf abgesichert. Bei einem Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 65 Stunden pro Monat über mindestens sechs Monate – das entspricht derzeit Pflegestufe 1 – wird die vereinbarte monatliche Rente ausbezahlt.

Im Fall einer bedingungsgemäßen Krebserkrankung erfolgt eine einmalige Kapitalleistung in Höhe von 36 Monatsrenten, sofern nicht bereits eine monatliche Rentenleistung erfolgt ist.

DONAU Kombi Schutz Leben Finanzieller Schutz bis zum 65. Lebensjahr

Monatsrente flexibel wählbar

Zahlung der vereinbarten monatlichen Rente bei Verlust von Grundfähigkeiten durch Unfall oder Krankheit, sowie bei Pflegebedürftigkeit und kritischer Erkrankung im Sinne der Bedingungen

Kapitalleistung bei einer Krebserkrankung in Höhe von 36 Monatsrenten Weitere Infos unter:

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihren Beraterinnen und Beratern, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline: 050 330 330

Videochat: Terminvereinbarung online unter donauversicherung.at/kontakt Weitere Informationen unter:

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

*Quelle: Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2018, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz