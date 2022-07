In höflicher Gesellschaft

Walk of Häme

Oder: Warum sich der Kreml gegen das Prädikat „toxisch-männlich“wehrt.

Es gibt Sätze, auf die sollte man verzichten, auch wenn sie inhaltlich zutreffen: „Ich bin der verdammte Kolumnist“ ist zum Beispiel so einer. Das ist nicht die einzige Aussage eines der üblichen Verdächtigen für internationalen Beef, die uns diese Woche zur Kenntnis gebracht wurde. Der britische Premierminister bezichtigte zum Beispiel den russischen Präsidenten der „toxischen Männlichkeit“. Worauf dieser via russischem Außenministerium eine Entschuldigung für diese „offen abwertende Rhetorik“ verlangte, da es in einer höflichen Gesellschaft üblich sei, sich für Bemerkungen dieser Art zu entschuldigen. Im Ernst.