Die Zahl der Covid-Erkrankten in Krankenhäusern ist binnen einer Woche um 174 auf 1103 Betroffene gestiegen. 57 davon werden auf Intensivstationen betreut.

Von Sonntag auf Montag sind in Österreich 7228 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb mit 797 Fällen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner konstant zu den vergangenen Tagen mit einem Wert um 800. Sieben weitere Covid-Infizierte starben im Tagesvergleich. In Spitälern liegen zurzeit 1103 Erkrankte, 174 mehr als vor einer Woche und 92 mehr als am gestrigen Sonntag. 57 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Das sind sechs mehr im Vergleich zur Vorwoche.

Bei der Zahl der Patientinnen und Patienten sehe man auf den Normalstationen ungefähr seit zwei Wochen "eine deutliche Zunahme“. Das berichtete der Oberarzt Hermann Laferl von der Wiener Klinik Favoriten am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung "Wien heute". "Auf die Intensivstation hat sich das bis dato noch nicht durchgeschlagen, zum Glück", sagte er. Die Impfung könne die Infektion nicht mehr verhindern, sehr wohl aber einen schweren Verlauf, betonte Laferl. Todesfälle seien "wirklich rar geworden".

116.000 aktive Fälle

Das Burgenland meldete 233 Neuinfektionen in 24 Stunden, Kärnten 388 und Niederösterreich 1615. In Oberösterreich kamen 1070 positive Tests hinzu, in Salzburg 315 und in der Steiermark 528. Tirol meldete 405 weitere Ansteckungen, Vorarlberg 306 und Wien 2368. Österreichweit wurden 61.437 PCR-Tests eingemeldet. Die Positiv-Rate betrug 11,8 Prozent.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.536.872 bestätigte Fälle gegeben. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.401.616 Personen. Mit Montag gab es in Österreich rund 116.000 aktive Fälle. Nach den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hat die Covid-19-Pandemie seit ihrem Ausbruch 18.884 Menschenleben in Österreich gefordert. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) weist jedoch bereits 20.120 Covid-Todesopfer aus.

(APA)