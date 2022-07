Unabhängige Justiz und Medien nicht garantiert

Ein Bericht der EU-Kommission verweist auf Lücken in zahlreichen Mitgliedstaaten, darunter auch in Österreich.

„Wir müssen jetzt einmal bei uns selbst für Ordnung sorgen.“ Lob, aber auch viel Kritik teilt die EU-Kommission in ihrem jährlichen Rechtsstaatlichkeitsbericht vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine aus – einem Angriff auf europäische Grundwerte, woran EU-Justizkommissarin Věra Jourová bei der Präsentation am gestrigen Mittwoch in Luxemburg erinnert. Vier Grundpfeiler des Rechtssystems untersuchte die Brüsseler Behörde erstmals in allen 27 EU-Staaten: Justizsystem, Korruption, Medienfreiheit und institutionelles Gleichgewicht – und auch Österreich kommt nicht ungeschoren davon.