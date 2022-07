Abtreibung in Österreich: Was muss sich ändern?

Die Abtreibungs-Debatte wird auch in Österreich geführt. Denn hier ist Abtreiben zwar in den ersten zwölf Wochen straffrei, aber nicht explizit gesetzlich erlaubt. Soll sich das ändern? Wer wäre dafür, wer dagegen? Darüber spricht Innenpolitik-Redakteurin Iris Bonavida in dieser Folge. Außerdem erzählt Psychologin Monika Schmidt-Weiss, aus welchen Gründen Frauen eine Schwangerschaft beenden.

Gäste: Iris Bonavida, Monika Schmidt-Weiss

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: ABC