Eine seiner früheren Assistentinnen berichtete nun, wie Bewerbungsgespräche bei Amazon-Boss Jeff Bezos ablaufen. Er stelle nur zwei Fragen. Die eine ist eher erwartbar: „Was sind Ihre Karriereziele?“ Die zweite ist schon gefinkelter: „Ich möchte, dass Sie schätzen, wie viele Glasscheiben es in Seattle gibt.

Ähnlich laufen übrigens Vorstellungsgespräche in der ÖVP ab. Karl Nehammer wurde im Spätherbst 2021 gefragt: „Was schätzen Sie: Wie viele Bünde und Länder gibt es in der Volkspartei?“ Nehammer wusste die richtige Antwort und ist seither Obmann der ÖVP. Sebastian Kurz wiederum verweigerte seinerzeit die Antwort, deswegen ist er heute auch bei einem Start-up.

In der FPÖ lauten die entscheidenden zwei Fragen: „Wie heißt der Parteiobmann? Und wer hat immer recht?“ In der SPÖ heißt es: „Halten Sie Pamela Rendi-Wagner für die beste, die klügste, die schönste, die tollste, die unumstrittenste Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin? Und halten Sie auch genügend Abstand zum Burgenland?“ Bei den Grünen gibt es nur noch eine Frage: „Sind Sie in der Lage, das Beste aus beiden Welten auszuhalten?“ Und bei den Neos wird gefragt: „Was gefällt Ihnen an uns dann doch besser als bei den Grünen?“ Bei der MFG werden keine Fragen gestellt, man muss nur keinen Impfpass herzeigen. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2022)