Karotten-Ingwer-Lollis

Gemüse im Mittelpunkt.

Zutaten

400 g Karotten, 1 Msp. Ascorbinsäure, Fleur de Sel, 2 g Xanthan (Sosa), 10 g frischer Ingwer, etwas Tempuramehl, 80 ml Erdnussöl



Zubereitung

Karotten entsaften, 200 ml Saft abmessen und sofort mit der Ascorbinsäure versetzen. Mit Fleur de Sel abschmecken. Xanthan unterrühren. Löffelweise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, Holzspieße eindrücken und sofort einfrieren. Den Ingwer schälen und sehr fein schneiden. In Tempuramehl wälzen und in einem Sieb wieder etwas entstauben. Das Erdnussöl erhitzen, den Ingwer darin kross ausbacken, dann abkühlen lassen. Ingwer auf die gefrorenen Lollis streuen und leicht andrücken. Ca. zwei Stunden gefrieren und servieren (aus „Der Duft von Gemüse“, siehe unten).



Buchtipp

„Der Duft von Gemüse“

Andreas Mayer, Matthaes, 240 Seiten, 51,30 Euro

Sternekoch Andreas Mayer setzt in seinen Restaurants Mayer's Restaurant auf Schloss Prielau in Zell am See und Menschmayer in Saalfelden nicht ausschließlich auf fleischlose Küche. In seinem jüngsten Kochbuch hat er aber Gemüse in den Mittelpunkt gerückt. In „Der Duft von Gemüse“ gibt er Einblicke in seine Arbeit und zahlreiche Rezepte, wie Buchweizen-Burger mit Brioche und Trüffelcreme, vegane Gulaschsuppe, Cannelloni von Steinpilzen mit gegrilltem Pfirsich und Pilzessenz.

(c) Matthaes

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2022)