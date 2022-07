Der schnelle Weg zur Ampel

Die ÖVP hat ein neues Schreckensszenario: eine linke Ampelkoalition von SPÖ, Neos und Grünen. Doch wollen sie überhaupt das Gleiche? Ein Blick in die Parteiprogramme zeigt erstaunlich viele Gemeinsamkeiten.

Ganz präzise ist es ja nicht, in Österreich von einer Ampel zu sprechen, immerhin ist die Parteifarbe der Neos, anders als jene der (deutlich wirtschaftsliberaleren) FDP, Pink und nicht Gelb. Doch der Einfachheit halber spricht man nun eben auch hierzulande von einer Ampel – und das umso öfter, seit die ÖVP in eine tiefe Krise geschlittert und die Wahrscheinlichkeit größer geworden ist, dass nach der nächsten Nationalratswahl SPÖ, Grüne und Neos miteinander regieren.



Die ÖVP scheint alarmiert, mittlerweile macht man sich die Ampelspekulationen gar als Schreckensszenario zunutze: Generalsekretärin Laura Sachslehner warnte diese Woche vor Berliner Verhältnissen. Die Politik im Nachbarland sei in einigen Punkten „besorgniserregend“ – etwa, wenn man einmal pro Jahr am Standesamt sein Geschlecht ändern könne oder das Staatsbürgerschaftsrecht aufgeweicht werde. Doch was wäre tatsächlich von einer Ampel in Österreich zu erwarten? In vielen Fragen sind sich die drei Parteien jedenfalls erstaunlich einig.