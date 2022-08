Erste Group mit Milliardengewinn

Die Erste Group profitiert von gestiegenen Zinsen und verzeichnet im ersten Halbjahr 1,14 Milliarden Euro Gewinn.

Premieren gibt es im Leben immer wieder, Willibald (Willi) Cernko durfte am Montag mit 66 Jahren eine weitere absolvieren: Als neuer Bankenchef der Erste Group präsentierte er gemeinsam mit den Vorstandskollegen die Ergebnisse für das erste Halbjahr.

Seit 1. Juli 2022 bekleidet der Steirer das Amt, seit dem überraschenden Abgang von Vorgänger Bernd Spalt. Es gibt einfachere Zeiten, um als Bankenchef durchzustarten, die Inflation ist in den Kernländern der Erste Group höher als in der Eurozone, die Zinswende befeuert die Teuerung, und dazu wurden in Österreich noch die Vergaberichtlinien für Wohnkredite verschärft.