Wie der Hedgefonds Elliott die Manager ärgert

Als bekannt wurde, dass der streitbare Investor Paul Singer bei PayPal und Pinterest eingestiegen ist, schnellten beide Aktien in die Höhe.

Warren Buffett soll einmal gesagt haben, er investiere ausschließlich in Unternehmen, die auch von einem Idioten geführt werden könnten. Denn genau das werde irgendwann passieren.



Paul Singer sieht das anders: Er investiert mit seinem Elliott-Hedgefonds in angeschlagene Firmen und macht dann Druck auf das Management, Änderungen vorzunehmen, die den Shareholder-Value steigern. Die anderen Aktionäre wissen solchen Aktivismus zu schätzen. Wenn bekannt wird, dass Elliott bei einem Konzern eingestiegen ist, schnellt dessen Aktie meist in die Höhe.