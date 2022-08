Sanna Marin: Darf eine Premierministerin ausgelassen Party feiern?

Sanna Marin kokettiert gerne mit ihrem „coolen“ Image, postet selbst Bilder von sich auf Festivals und Partys. Ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Video von ihr, auf dem die 36-Jährige ausgelassen tanzt, sorgt derzeit nicht nur in Finnland für Furore.

Der Suchbegriff #sannamarin trendete am Donnerstag auf Twitter. Viele Menschen weltweit suchten offenbar nach einem Video der finnischen Premierministerin, das für Diskussionen sorgte. Es ist ein privates Partyvideo der finnischen Regierungschefin, das Medienberichten zufolge zunächst als Story bei Instagram veröffentlicht wurde und daraufhin in den sozialen Medien kursierte. Darauf zu sehen: Eine tanzende, singende und ausgelassen wirkende 36-Jährige mit ihren Freunden. In sozialen Medien ist eine Diskussion darüber entbrannt, was sich für Regierungsvorsitzenden gehöre, während Krieg, Inflation und Klimawandel die Welt in Atem halten.

Für Sanna Marin ist die Sachlage eindeutig: "Das sind private Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren", kommentierte sie das Video am Donnerstag der Zeitung "Iltalehti" gegenüber. "Ich bin traurig, dass sie veröffentlicht worden sind." Sie habe darauf vertraut, dass sie nicht durchsickern würden. Gleichzeitig sagte die Ministerpräsidentin: "Ich habe nichts zu verbergen und ich habe nichts Illegales getan." Bei der Feier in privaten Räumlichkeiten vor einigen Wochen habe sie Alkohol getrunken, aber keine Drogen konsumiert. Mit ihren Freunden, zu denen etwa eine finnische Influencerin, eine Künstlerin und zwei Moderatorinnen zählen, sei sie anschließend noch in zwei Bars weitergezogen. Sie verbringe ihre Freizeit genau wie andere Menschen in ihrem Alter. "Ich hoffe, dass das akzeptiert wird", sagte Marin dem Sender Yle. "Wir leben in einer Demokratie."

Manche Medien - und auch konkurrierende Politiker wie Jiri Keronen von der rechtspopulistischen partei „Perussuomalaiset“ wollen in dem Video auch Kokain-"Lines“ im Hintergrund erkannt haben. Ein Abgeordneter von Marins Koalitionspartner forderte die sozialdemokratische Regierungschefin auf, einen Drogentest zu machen.

Marin „kann auch Party"

Erst am Sonntag erschien auf der Internetseite der größten deutschen Zeitung „Bild“ ein Portrait über Marin mit dem Titel „Diese Regierungschefin kann auch Party!“. Da war über das aktuelle Video noch gar nicht die Rede. Marin hat in der Vergangenheit schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie etwa Rockfestivals besuchte und in Discos feierte - und auch aktiv Fotos auf sozialen Medien postete. Etwa im Mai in Lederjacke von einem Musikfestival.

An ihrer Vorliebe für Partys scheiden sich in Finnland die Geister. Während viele gerade jüngere Finnen stolz auf ihre ausgelassene Ministerpräsidentin sind, hagelte es im Netz am Donnerstag auch Kritik: "Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau. Sie sollten wissen, wie Sie sich zu verhalten haben", kommentierte etwa eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer Nutzer reagierte entspannt: "Ok. Ein junger Mensch, der Spaß hat. Na und."

(APA/dpa/Red.)