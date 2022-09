Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Erste Details zur Strompreisbremse: Mit etwas Verspätung hat sich die türkis-grüne Bundesregierung auf eine „Strompreisbremse“ verständigt, um den hohen Energiekosten entgegenzuwirken. Konkret soll sie für 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts wirksam sein - und 500 Euro pro Haushalt betragen. Mehr dazu. [premium]

Scharfe Kritik am Corona-Impfempfehlung: Die neuesten Empfehlungen zur vierten Impfung gegen das Coronavirus seien nicht evidenzbasiert und instransparent. Das könnte dazu führen, dass sich noch weniger Menschen auffrischen lassen als bisher, kritisiert der Epidemiologe Gerald Gartlehner. Mehr dazu. [premium]

In Österreich gemeldeter Privatjet über Ostsee abgestürzt: An Bord sollen sich vier Menschen befunden haben. Die Cessna mit der Kennung OE-FGR, die auf ein deutsches Unternehmen zugelassen sein soll, war eigentlich auf dem Weg von Jerez in Spanien nach Köln. Angeblich wurde der Pilot bewusstlos. Mehr dazu.

Euro stürzt auf tiefsten Stand seit 20 Jahren: Die europäische Gemeinschaftswährung steht angesichts der Gaskrise weiter unter Druck. Montagfrüh fiel sie auf 0,9881 US-Dollar - weniger hat ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet. Mehr dazu.

Chilenen erteilen neuer Verfassung eine Abfuhr: Rund 62 Prozent der Wähler sprachen sich in einem Referendum gegen das neue Grundgesetz aus, wie die Wahlbehörde Chiles nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilt. Das Votum gilt als herber Schlag für die Regierung von Ex-Studentenführer Boric. Mehr dazu.

Schulstart im Osten: Für rund 490.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt heute das neue Unterrichtsjahr. Anders als 2021 gibt es keine Covid-Testpflicht mehr, auch Masken müssen nicht getragen werden. Eines aber bleibt: die Frage, was in Schulen eigentlich gelehrt werden soll. [premium]

Emma Thompson im Interview: Die Karriere der Oscar-Gewinnerin ist reich an Höhepunkten. Aber in gewissem Sinn ist ihr neuer Film, „Meine Stunden mit Leo“, eine ihrer spektakulärsten Rollen. Denn darin geht es ganz unverblümt um das Thema Sex. Ein Gespräch. [premium]

Wird der Machiche der neue Modetanz? Heute vor 90 Jahren beschäftigte die „Neue Freie Presse“ eine rhythmische Frage. Nämlich, ob jener Tanz, den „ganz Brasilien liebt“, auch hierzulande Fuß fassen könnte. Eine Zeitreise. [premium]