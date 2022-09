Menasse, Kim und Adler für österreichischen Buchpreis nominiert

(c) imago images/Manfred Siebinger (Manfred Siebinger via www.imago-)

Weniger etabliert als etwa Robert Menasse sind Iris Blauensteiner oder Markus Grundtner. Noch nicht sehr bekannt, aber viel gelobt: Helena Adler.

Hattrick für Reinhard Kaiser-Mühlecker: Mit seinem

Roman "Wilderer" ist der 39-jährige Oberösterreicher nach dem

Deutschen und dem Bayerischen nun auch für den Österreichischen

Buchpreis nominiert. Unter den sechs Autorinnen und vier Autoren der

heute bekannt gegebenen Longlist befinden sich Prominente wie Robert

Menasse ("Die Erweiterung") und Monika Helfer ("Bettgeschichten und

andere") ebenso wie relative Newcomer wie Iris Blauensteiner oder

Markus Grundtner.

Chancen auf den mit 20.000 Euro dotierten Preis, der am 21.

November vergeben wird, haben auch Helena Adler ("Fretten"), Anna

Kim ("Geschichte eines Kindes"), Teresa Präauer ("Mädchen"), Verena Roßbacher ("Mon Chéri und unsere demolierten Seelen") und Thomas Stangl ("Quecksilberlicht"). Fünf Titel davon kommen am 11. Oktober auf die Shortlist und bringen ihren Autorinnen bzw. Autoren jeweils

2500 Euro ein.

Debütpreis mit 10.000 Euro dotiert

Diesen Betrag haben auch die beiden Sprachkunst-Studentinnen an

der Universität für Angewandte Kunst in Wien Lena-Marie Biertimpel

(geboren 1991 in Hamburg) und Sirka Elspaß (geboren 1995 in

Oberhausen) sowie die 1992 geborene und in Salzburg lebende Anna

Maria Stadler sicher, die es auf die Shortlist für den mit 10.000

Euro dotierten und gleichzeitig vergebenen Debütpreis geschafft

haben. Der Buchpreis wird vom Bundesministerium für Kunst, Kultur,

öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), dem Hauptverband des

Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien

ausgerichtet und heuer zum siebenten Mal vergeben.

133 Werke eingereicht

Die aus dem Buchhändler Bernhard Bastien, dem

Literaturwissenschafter Günther Stocker, den Journalistinnen

Edith-Ulla Gasser und Katharina Teutsch und dem Journalisten Stefan

Gmünder gebildete Jury hat insgesamt 133 belletristische,

essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die von 62

Verlagen eingereicht wurden und zwischen dem 8. Oktober 2021 und dem 11. Oktober 2022 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden. Im Vorjahr ging der Österreichische Buchpreis an Raphaela Edelbauer für ihren Roman "DAVE", der Debütpreis an Anna Albinus für "Revolver Christi".

(APA)