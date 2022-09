Briefing

Crashtest für Ludwig und Hanke: Wiens Stadtpolitik ist seit dem Bekanntwerden finanzieller Probleme der Wien Energie wegen grober Ausschläge der Strombörse jäh aus der Sommerpause gerissen worden. Heute beginnt die politische Nacharbeit der Millionenhilfen, die der Bürgermeister im Sommer im Alleingang per Notverordnung vergeben hat. Mehr dazu [premium]

Die russische Front stürzt ein: Die ukrainische Gegenoffensive im Raum Charkiw weitet sich aus. Der anfangs begrenzte Angriff hat die russische Front dort großräumig aufgerissen und zum Einsturz gebracht. Die ukrainische Armee zwingt Besatzer offenbar zum Rückzug aus der wichtigen Stadt. Mehr dazu [premium].

„Das Schwerste noch vor uns": Der ukrainische Präsident bezeichnet die Gegenoffensive vom Großraum Charkiw als möglichen Durchbruch im Krieg mit Russland. Selenskij zeigte sich optimistisch und kündigte an: "Wir werden nicht still stehen.“ In einer Videobotschaft bedankte er sich bei seinen Landsleuten nach mittlerweile 200 Kriegstagen für die Verteidigung der Heimat. „Wir haben viel erreicht, aber das Wichtige und damit Schwierigste liegt noch vor uns“. In weiten Teilen der Ostukraine ist es am Sonntagabend zu Stromausfällen gekommen. Die aktuellen Geschehnisse im Ukraine-Krieg im Überblick.

Wahl-Thriller in Schweden: Die schwedischen Parlamentswahlen sind zu einem Wahlkrimi geworden. Hat es zunächst nach einem Sieg des Linksbündnisses unter der sozialdemokratischen Premierministerin Magdalena Andersson ausgesehen, kommt der konservative Block nach der Auszählung fast aller Stimmen auf eine knappe Mehrheit. Ein vorläufiges Wahlergebnis dürfte es aber erst am Mittwoch geben. Mehr dazu.

Wallner zurück im Amt: Der Vorarlberger Landeshauptmann, Markus Wallner, kehrt heute aus seiner krankheitsbedingten Auszeit in den Dienst zurück. Wallner hatte an einem Erschöpfungszustand und starken Überlastungssymptomen gelitten. Er habe von seinen Ärzten grünes Licht bekommen, seine Arbeit wieder vollumfänglich aufzunehmen. Es werde „rasch Entscheidungen brauchen“ im Hinblick auf Teuerung und Energiekrise, kündigte er an.

Die letzte Reise der Queen: Heute können die Schottinnen und Schotten Abschied von Ihrer Majestät nehmen. Nach einer mehrstündigen Fahrt durch Schottland ist der Sarg mit den sterblichen Überresten der britischen Königin Elizabeth II. am Sonntagabend in der schottischen Hauptstadt Edinburgh eingetroffen. Heute gibt es eine Trauerprozession durch die Stadt. Mehr dazu.

19-Jähriger gewinnt US Open: Der Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte gekürt. Der 19-Jährige setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht auf Montag gegen den Norweger Casper Ruud durch. Mehr dazu.

Blick ins Archiv: Heute vor 90 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ von heftigen Zusammenstößen zwischen Sozialdemokraten und den Nationalsozialisten in Bruck an der Leitha. Dabei wurden zwei Wiener Nationalsozialisten schwer verletzt. Mehr dazu [premium]