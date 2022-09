Ist Heizen mit Holz klimaneutral?

Der Wald wird besser geschützt und soll sich ausbreiten. Das bedingt auch eine Grenze für die Verwertung als Brennmaterial, befindet das Europaparlament.

Öl ist schädlich, Gas und Strom sind teuer. Deshalb steigen viele Haushalte gerade wieder auf Holzöfen um. Das Verständnis für eine Debatte in der EU über den Schutz der europäischen Wälder und die Frage, ob Holz weiterhin als erneuerbare Energie gefördert werden darf, ist deshalb sowohl bei Forstwirten als auch bei nationalen Politikern nicht besonders groß. Für sie kommt die Debatte darüber, ob das Heizen mit Holz klimaneutral ist, zur Unzeit. Immerhin speichern Wälder Treibhausgase und tragen zum Klimaschutz bei.

Die EU-Abgeordneten nahmen das Thema dennoch auf die Tagesordnung. Am Dienstag stimmten sie für einen besseren Schutz der Wälder im Rahmen der EU-Waldstrategie und für die Neupflanzung von drei Milliarden Bäumen. Am heutigen Dienstag soll im Rahmen der Erneuerbare-Energie-Richtlinie darüber befunden werden, ob und in welchen Mengen Holz noch als Brennstoff gefördert werden darf.