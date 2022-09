Synode, Kirche und Frauen: Es gibt kein Entkommen

Österreichs Beitrag zur Welt-Synode liegt im Vatikan - und seit Mittwoch auch der Öffentlichkeit vor. Er sieht im Ausschluss vom Weiheamt einen Grund für Enttäuschung und Frustration. Das Verhältnis zwischen Priestern und Laien sei vielerorts schwierig, heißt es.

Das „Frauen-Thema“ wird in Österreichs katholischer Kirche als dominant gesehen. Das ist das Ergebnis der Zusammenfassung von Gesprächen und Befragungen, die im Synodalen Prozess stattgefunden haben.

Den hat Papst Franziskus seiner gesamten Kirche verordnet. In einem Jahr sollen bei einem Treffen von Bischöfen aus aller Welt (Bischofssynode) dann die Schlüsse aus den Berichten gezogen und wohl auch Reformen initiiert werden. Hofft zumindest die Wiener Pastoraltheologin Regina Polak. „Minimalerfordernis ist, dass es ein klares Signal einer Veränderung gibt“, sagt sie bei der Präsentation des Papiers am Mittwoch mit Erzbischof Franz Lackner und Rektorin Petra Steinmair-Pösel aus Innsbruck.

Wörtlich heißt es in dem zehnseitigen Text an Rom: