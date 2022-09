Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nasa-Sonde kracht in Asteroiden: Erstmals ist eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde bei einem Abwehr-Test absichtlich in einen Asteroiden gekracht. Es ist der erste Versuch, herauszufinden, ob die Flugbahn eines Asteroiden auf diese Weise abgeändert werden kann. Mehr dazu

Höhepunkt der Inflation in USA erreicht? Die auf ein 40-Jahreshoch gekletterte Inflation in den USA hat aus Sicht der Chefin der US-Notenbank-Niederlassung von Boston, Susan Collins, möglicherweise ihren Höchststand erreicht. "Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Inflation kurz vor ihrem Höhepunkt steht und vielleicht bereits ihren Höhepunkt erreicht hat", sagte sie am Montag nach einer Rede vor einer örtlichen Handelskammer in Boston. Mehr dazu

Scheinreferenden enden: In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden am Dienstag die sogenannten Referenden zur Annexion durch Russland. Am letzten Tag der Abstimmung in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja sollen dann auch die Wahllokale geöffnet werden. Bisher gingen pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln.

Schach-Weltmeister Carlsen wirft Niemann Betrug vor: Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat sich erstmals ausführlich zu seinem Rückzug im Duell mit Hans Niemann geäußert. Er wirft dem Amerikaner Betrug vor. Im Wesentlichen bestätigt Carlsen die Berichte der vergangenen Wochen, dass Niemann in dem Spiel gegen ihn geschummelt haben soll. Genaueres dürfe er aber aktuell nicht sagen, schrieb der 31 Jahre alte Norweger am Montag auf Twitter. Mehr dazu

Staatsbegräbnis für Shinzo Abe: Japan ehrt am Dienstag den ermordeten Ex-Regierungschef mit einem Staatsbegräbnis. Die Zeremonie soll unter großen Sicherheitsvorkehrungen in der Halle Nippon Budokan in der Hauptstadt Tokio stattfinden, in der häufig Sportwettbewerbe oder Konzerte veranstaltet werden.

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über eine Groteske bei der Bezahlung der Gasrechnungen in Wien. Mehr dazu

Wer soll das Gas bezahlen? Wer hat so viel Geld? Lange wurde die deutsche Gas-Umlage als einziger Weg verkauft, eine europäische Katastrophe abzuwenden. Nun soll alles anders sein, schreibt unser Korrespondent Christoph Zotter in seinem Berlin-Blog. Die Regierung macht einen zunehmend chaotischen Eindruck. Mehr dazu

Anton Mattle - der Gewinner unter den Verlierern: Die Dramaturgie der Tirol-Wahl ist wahrlich ungewöhnlich, schreibt Köksal Baltaci in seiner Morgenglosse. Denn: Zum Sieger mausert sich der Kandidat mit den größten Stimmenverlusten. Was für ein Twist in dieser Regie der Erwartungen. Mehr dazu

"Meloni wird ihre Agenda nicht umsetzen können": Giorgia Meloni hat mit ihrer rechtsaußen Partei also die Wahl in Italien erwartungsgemäß gewonnen. Wie geht es jetzt weiter? Woher wird ihr Personal für ihre Regierung kommen, wie stabil wird die neue Regierung sein - und wird sie ihre Bündnispartner kontrollieren können? Mehr dazu im „Presse"-Podcast