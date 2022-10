Sind die Corona-Impfstoffe gar nicht regulär zugelassen?

Sie wurden im Eilverfahren entwickelt, begutachtet und auf den Markt gebracht. Mussten die verfügbaren Vakzine wirklich sämtliche notwendigen Verfahren durchlaufen, oder wurde angesichts der Notlage eine Ausnahme gemacht?

Unter Corona- und Impfskeptikern wird dieser Vorwurf immer wieder erhoben – die seit fast zwei Jahren in Europa verabreichten Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 hätten gar nicht alle erforderlichen Verfahren durchlaufen und seien nicht regulär zugelassen.

Bei einer Entwicklung und Testung in so kurzer Zeit – also in weniger als einem Jahr – sei ein ordentliches Prozedere schlichtweg nicht möglich, daher handle es sich nur um befristete Zulassungen. Andere Impfstoffe brauchten üblicherweise mehrere Jahre, damit sie auf Basis verlässlicher Langzeitdaten grünes Licht bekommen.

Auch bei so manch einer Veranstaltung zur Bundespräsidentenwahl fallen solche Äußerungen. Argumente, die nicht richtig, aber auch nicht ganz falsch sind.