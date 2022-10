Glückwünsche für Van der Bellen aus aller Welt

Die belarussische Oppositionsführerin dankt für die Unterstützung des Freiheitskampfs, Litauens Präsident würdigt den Sieg des amtierenden Bundespräsidenten als ein Zeichen seiner Führungskraft.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie die Staatsoberhäupter Rumäniens, Moldaus und Litauens, Klaus Johannis (Iohannis), Maia Sandu und Gitanas Nauseda, haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag zur Wiederwahl gratuliert. Auch führende Abgeordnete mehrerer EU-Staaten, etwa der liberale EU-Mandatar Guy Verhofstadt, begrüßten die Wiederwahl des Bundespräsidenten am Montag.

"Danke dafür, dass sie dem österreichischen Volk dienen und das Volk von Belarus verteidigen, das an der Frontlinie zur Tyrannei steht", schrieb Tichanowskaja am Montag auf Twitter. "Wir schätzen Ihre Unterstützung und Solidarität in unserem Freiheitskampf." Sie postete dazu ein Foto, das sie zusammen mit Van der Bellen im Maria-Theresien-Zimmer der Hofburg zeigt.

Die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, gratulierte Van der Bellen zum "soliden Sieg" bei der Präsidentenwahl. "Ich freue mich darauf, unsere enge Zusammenarbeit in Zukunft fortzusetzen und die Beziehungen unserer beiden Länder weiter zu stärken", schrieb die pro-europäische Präsidentin des EU-Kandidatenlandes.

Freude über Fortführung der Zusammenarbeit

"Herzlichen Glückwunsch lieber Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl als Bundespräsident! Ich freue mich auf die Weiterführung unserer Zusammenarbeit", twitterte der rumänische Präsident Johannis auf Deutsch. Der Angehörige der deutschen Volksgruppe im osteuropäischen EU-Land steht seit Dezember 2014 an dessen Staatsspitze und zählt damit zu den erfahrensten Staatsoberhäuptern der Union. Seine zweite und letzte Amtszeit endet übernächstes Jahr.

Der litauische Präsident Nauseda äußerte ebenfalls seinen Wunsch nach einer Festigung der bilateralen Beziehungen mit Litauen. "Gratulation Van der Bellen zur Wiederwahl als österreichischer Präsident in der ersten Runde! Das zeugt von Ihrer Führungskraft und dem Vertrauen des Volkes", kommentierte Nauseda, der selbst im Jahr 2019 mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in der Stichwahl erstmals für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden war. Mit Van der Bellen gemeinsam hat Nauseda, dass er vor seinem Einstieg in die Politik Professor für Wirtschaftswissenschaft war.

Abgeordnete mehrerer EU-Staaten gratulieren

Glückwünsche gab es auch von zahlreichen EU-Abgeordneten und Grün-Politikern. "Das Ergebnis besagt: Wenn man einen grünen Präsidenten hat, will man ihn offenbar wirklich behalten, egal wie schwierig die Weltlage sein mag", kommentierte die französische Senatorin der Grünen, Mélanie Vogel. Im Kosovo gratulierte der frühere Außenminister und jetzige Abgeordnete Behgjet Pacolli, der "die langjährige und grundsatztreue Unterstützung" Van der Bellens für die EU-Annäherung des Kosovo und des gesamten Westbalkan würdigte.

"Es ist großartig zu sehen, dass unsere Nachbarn in Österreich den rechtsextremen Populismus so entschieden abgelehnt haben", schrieb die ungarische EU-Abgeordnete Katalin Cseh von der liberalen Partei Momentum. Der belgische Liberale und Ex-Premier Guy Verhofstadt äußerte sich ähnlich. Van der Bellen sei ein "Leuchtfeuer der Hoffnung und Stabilität gegen den Aufstieg von Putins Rechtsextremen in Europa".

Erfreut fiel auch die Reaktion der ungarischen Grün-Partei LMP aus. Die österreichischen Wähler hätten "erneut mit Nachdruck belohnt, dass jemand mehrere Jahrzehnte engagiert kämpft für die Grüne Wende, für nachhaltige Wirtschaft und für die Gesellschaft", hieß es am Montag in einem Kommentar. Damit werde Österreich weiterhin einen Bundespräsidenten haben, der "die Grüne Richtung des 21. Jahrhunderts" aufzeigen könne. Man hoffe darauf, dass Van der Bellen dies auch auf internationaler Ebene tun "und als Grüner Professor die Entscheidungsträger in die gute, bzw. einzig akzeptable Richtung lenken" werde.

(APA)