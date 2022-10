Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Budgetreden-Debüt für Brunner: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält heute seine erste Budgetrede. Die Begleitumstände sind nicht die besten: Die Energiekrise, die stark gestiegene Inflation und kostspielige Antiteuerungspakete belasten den Haushalt 2023. Brunner sprach gestern Abend von einer "volatilen Lage". Mehr dazu.

1:1 für Salzburg belebt Aufstiegschance: Red Bull Salzburg hat am Dienstag in der Fußball-Champions-League bei Dinamo Zagreb ein 1:1 erreicht und damit einen Punkt eingefahren, der noch Goldes wert sein könnte. Die "Bullen" liegen in Gruppe E nach vier von sechs Runden mit sechs Punkten an zweiter Stelle - so lebt die Chance auf ein Überwintern im Europacup. Eine Analyse.

UNO stimmt zu Annexionen Russlands ab, Nato-Staaten tagen: Nach einer weiteren Welle russischer Angriffe hat der ukrainische Präsident seinen Landsleuten einen baldigen Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur versprochen. Die Weltgemeinschaft soll heute bei den Vereinten Nationen über die völkerrechtswidrige russische Annexion vier ukrainischer Gebiete abstimmen. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten kommen zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Die aktuellen Kriegsgeschehnisse im Überblick.

Historischer Erfolg für die Nasa: Die erste absichtlich herbeigeführte Kollision einer Raumsonde mit einem Asteroiden war nach Angaben der US-Weltraumagentur Nasa ein Erfolg: Durch den Einschlag der Dart-Sonde im September sei die Umlaufbahn des Asteroidenmondes Dimorphos verkleinert worden, so Nasa-Chef Bill Nelson am Dienstag. Mehr dazu.

Politik winkt mit Maskenpflicht: Die Bevölkerung fürchtet sich wohl mehr vor tiefgreifenden Maßnahmen, schreibt Anna Thalhammer in der Morgenglosse. Corona selbst ist heute mit Impfung und Medikamenten gut behandelbar. Die Spitäler sind nicht besonders voll. Aber: Die Politik hat das Gesundheitssystem so an die Wand gefahren, dass die Spitäler momentan nicht einmal den Normalbetrieb ordentlich stemmen können. Mehr dazu.

Angela Lansbury gestorben: Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist mit 96 Jahren gestorben. Sie wurde vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" berühmt. Ihre Mutter sei zu Hause "friedlich" in ihrem Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, teilten Familienangehörige mit. Mehr dazu.