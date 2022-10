Sebastian Kurz: „Ich neige nicht zu Kontrollverlust“

(c) Die Presse/Clemens Fabry

Vor einem Jahr hat er der Politik den Rücken gekehrt und damit seine Komfortzone verlassen, sagt Sebastian Kurz. Die österreichische Innenpolitik beschäftige ihn überhaupt nicht mehr und den Kontakt mit den Medien vermisst er gar nicht, so der frühere Bundeskanzler. Als Unternehmer ist er nun ständig auf Reisen, am liebsten gemeinsam mit seinem Sohn.

Die Presse: Seitdem Sie Unternehmer sind, reisen Sie ständig um den Erdball.

Sebastian Kurz: Ja, aber jetzt bin ich eine Woche hier.



Meistens nehmen Sie Ihre Familie auf Ihre Reisen mit. Ist die Fliegerei mit einem kleinen Kind nicht sehr anstrengend?

Ja, logistisch ist es die Hölle, aber wir machen es trotzdem und gerne. Mein Sohn geht mir einfach zu sehr ab, wenn ich ihn einige Tage nicht sehe. Das nervt mich total. Darum versuchen wir, längere Reisen gemeinsam zu machen. Und er wirkt immer quietschvergnügt und neugierig, wenn er in einer neuen Umgebung ist. Für ihn passt das hoffentlich gut.



Sie haben gemeinsam mit der „Krone“-Kolumnistin Conny Bischofberger ein Buch über Ihr Leben als Politiker geschrieben. Bischofberger vergleicht Sie darin mit einem Spitzensportler, der gelernt hat, jeden Schmerz zu verdrängen. Sie sieht Sie als Mensch, der scheinbar keine Schwächen zeigt. Erkennen Sie sich wieder?

Ich glaube, dass Politik in gewisser Weise mit Hochleistungssport vergleichbar ist. Sie verlangt einem schon rein physisch viel ab. Außenminister oder Bundeskanzler ist man sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr. Und es ist auch psychisch eine große Belastung, so viel Verantwortung zu tragen und bei jeder Entscheidung genau zu wissen, dass man es nicht jedem recht machen kann. Es gibt immer Für und Wider.



Aber würden Sie auch von sich sagen, dass Sie keine Schwäche zeigen wollen? Darf man das in der Politik nicht?