Die Balkanroute ist nicht geschlossen

Die EU-Innenminister berieten über Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung über Südosteuropa in den Norden.

Luxemburg/Wien. 19.160 Aufgriffe irregulärer Migranten, mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr – und das allein im abgelaufenen Monat September: Die Route über den Westbalkan ist derzeit das mit Abstand größte Einfallstor in die EU. 106.396Menschen seien seit Jänner zwischen Griechenland und Österreich bei Versuchen, irregulär einzureisen, aufgehalten worden, teilte die EU-Grenz- und Küstenwache Frontex diese Woche mit.

Die Innenminister der Mitgliedstaaten berieten am Freitag in Luxemburg intensiv über dieses Problem. Einfache Lösungen gibt es nicht – und vor dem Hintergrund der multiplen politischen Krisen droht eine weitere Verschärfung.

1. Warum kommen derzeit so viele Migranten über die Balkanroute?

Erstens, weil bereits viele von ihnen seit Längerem in der Region gestrandet sind und nun vor dem Winter versuchen, Lücken in den Grenzkontrollen auszunutzen. Zweitens – und das ist der Hauptgrund –, weil die visafreie Einreise nach Serbien von den Schleppernetzwerken als günstige Möglichkeit erkannt und es entsprechend vermarktet wird, einfach in die EU zu kommen. Das Innenministerium erklärt das hohe Aufkommen gegenüber der „Presse“ mit mehreren Faktoren: Zum einen gebe es einen „Abfluss der aufhältigen Migranten und Migrantinnen aus Griechenland. Dazu komme eine Zunahme der Grenzübertritte aus der Türkei nach Bulgarien und Griechenland.

Laut Innenministerium gebe es „primär ausgehend von der Türkei“ viele direkte Flugreisen, um nach Serbien und dann weiter in die EU zu gelangen. Zudem „erfolgte Ende 2019 mit der Verlagerung des Migrationsknotenpunkts von Bosnien und Herzegowina nach Serbien nochmals eine deutliche Zunahme des Migrationsdrucks“.

Wie allerdings all diese Menschen aus Serbien in die Slowakei kommen können, obwohl doch die ungarische Regierung einen elektronisch überwachten und mit unzähligen Patrouillen versehenen Zaun entlang der Grenze zu Serbien installiert hat, können auch Experten des Ministeriums nicht schlüssig beantworten. Der Zaun habe auch Lücken, und an der Grenze zu Rumänien gebe es gar keinen, hieß es. Bloß gibt es keine Daten über große Ausweichbewegungen von Migranten über Rumänien; auch in der Europäischen Kommission hält man das für wenig plausibel.

2. Was will die EU gegen dieses Problem unternehmen?