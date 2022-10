Ein letzter Winter mit Atomstrom

Einmal geht's noch: Das 1988 in Betrieb genommene bayerische Atomkraftwerk Isar 2 wird wohl am 15. April 2023 endgültig abgeschaltet.

Die Nuklearenergie bleibt noch ein bisschen. Die Stromprobleme der Zukunft soll unter anderem ein alter Bekannter lösen: Gas.

Manche Sätze altern nicht gut. Das gilt auch für jenen, den Olaf Scholz im Sommer zur „Richtlinienkompetenz“ von sich gab – einem speziellen Machtinstrument, das deutschen Regierungschefs zusteht. „Es ist gut, dass ich sie habe. Aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende“, sagte der Sozialdemokrat.

Am Montag schrieb er einen Brief, in dem er genau das tat. Der Inhalt ist bekannt: Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April weiterlaufen. Mit diesem Entschluss beendet der deutsche Kanzler einen Streit zwischen seinen zwei Juniorpartnern, den Grünen und der FDP. Ein in seiner Form einzigartiger Vorgang, der ein paar Fragen aufwirft.

1. Wer profitiert von Scholz' Lösung – und wer hat dabei verloren?