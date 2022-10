Haben wir Europäer Afrika von der Sklaverei befreit?

Drucken

Hauptbild • Schönheit und Schuld: Eine der Benin-Bronzen, die Deutschland nun an Nigeria restituiert. • APA/AFP/JENS SCHLUETER

Gebt die Benin-Bronzen nicht zurück: Mit dieser Forderung hat eine US-Menschenrechtsgruppe überrascht – und erntet nun Applaus von Revisionisten.

So haben wir es gelernt: Die Benin-Bronzen sind der Stolz Afrikas. Als Symbol für eine hoch entwickelte Kultur. Für koloniale Frevel, weil die Briten sie 1897 bei einer brutalen Strafexpedition geraubt und per Auktion über ganz Europa verteilt hatten. Und für die langsam reifende Einsicht, dasssolche Schätze zurück nach Afrika gehören, in diesem Fall nach Nigeria, wo das historische Königreich Benin mit seiner prächtigen Hauptstadt lag. Doch zwei Briefe haben genügt, um all das ins Wanken zu bringen. Vor einigen Wochen forderte eine New Yorker Anwältin Museen und Politiker in Großbritannien und Deutschland auf, die Rückgaben zu stoppen.