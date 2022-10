Am Hof 8: Wiener Wohnzimmer für Mitglieder

Mit Am Hof 8 hat Johannes Kattus seinen Members Club nach angloamerikanischem Modell eröffnet: Wie das kam – und wie man Mitglied wird.

Beim ersten Besuch kann man schon einmal den Überblick verlieren. Dabei ist das schmale Haus eigentlich nur ein größeres Zimmer breit – das dafür auf ziemlich vielen Ebenen: Neun sind es insgesamt, vom Dachboden mit Bar und Billardraum bis ganz hinunter, wo im dritten Untergeschoß soeben als Letztes der Clubraum eröffnet wurde.

Wobei man in diesem Fall vielleicht eher Partykeller schreiben sollte, schließlich handelt es sich bei dem ganzen Haus um einen Club. Am Hof 8 heißt er, nach der Adresse, und war man während des Soft Openings im September noch großzügig, was zufälliges Hereinspazieren betraf, so ist der Zutritt seit der Eröffnung vergangene Woche nun wirklich exklusiv. Will heißen: Wer hier sein will, muss Mitglied sein, einen der schwarz-goldenen Ausweise im Kreditkartenformat besitzen.