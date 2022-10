BQ.1, BQ.1.1 und XBB: Neue Varianten auf dem Vormarsch

Wie erwartet breiten sich weltweit neue Varianten aus, die der Immunantwort besser ausweichen können und daher schon in den kommenden wochen für einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen sorgen dürften.

Die Omikron-Subtypen BQ.1, BQ.1.1 und XBB umgehen die Immunantwort noch effizienter und machen Reinfektionen wahrscheinlicher. Mit der Dominanz der ersten beiden Varianten wird in Österreich noch im November gerechnet.

Sie ist in Österreich angekommen und breitet sich zusehends aus – die Variante BQ.1 bzw. BQ.1.1, eine Untervariante davon mit ein paar zusätzlichen Mutationen. Entstanden sind die beiden Subtypen aus der derzeit noch dominanten Variante BA.5, stammen also aus der Omikron-Familie.

Wie im Übrigen auch XBB, eine BA.2-Untervariante. Sie stellt eine sogenannte Rekombinante aus BA.2.75 und BJ.1 dar, weicht der Immunantwort nach Impfung oder Infektion ebenfalls sehr geschickt aus und hat beispielsweise in Singapur innerhalb weniger Wochen die Kontrolle über das Infektionsgeschehen übernommen. Auch sie ist schon in Österreich angekommen. Was bedeutet das für die kommenden Monate?