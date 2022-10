Unter 20 Euro: Öfferl Bio-Bäckerei & Kaffeerösterei

In der Landstraßer Hauptstraße hat Öfferl ein Bistro aufgesperrt: mit Sandwiches, Suppe, Salat – und einer Kreation, die noch keinen Namen hat.

Das Genre des Bäckerbistros ist zumindest in Wien inzwischen eine fixe Größe geworden: Bei Joseph Brot kann man sich schon länger nicht nur ein Frühstück, sondern auch ein Süppchen, ein Beef Tatar oder sogar ein Stück Lamm vom Grill gönnen. Ströck Feierabend bietet kleine Speisen, und sogar der Vollwertbäcker Gradwohl hat sich ein ähnliches Konzept überlegt. All das auch noch in der Landstraßer Hauptstraße, wo jetzt mit einer neuen Öfferl-Filiale nicht nur ein weiterer Bäcker dazugekommen ist – sondern auch noch ein Bäckerbistro.

In der ehemaligen Anker-Filiale – die mit einem Tresen aus gestampftem Lehm und einem etwas ausgefallenen Lichtkonzept neu gestaltet wurde – gibt es seit ein paar Tagen also nicht nur Brot, sondern mehr. Die Frühstückskarte ist die gleiche wie in der Wollzeile: Neben dem Bio-Bäckerfrühstück (16,50 Euro) gibt es zum selbst gerösteten Kaffee etwa Eggs Benedict (14,50 Euro) oder Arme Ritter mit Schoko, Schlag und Zwetschkenröster (12,50 Euro). Das ist für ein Frühstück ein bisschen heftig, aber die Karte gilt eh bis in den Nachmittag hinein. Neu sind die getoasteten Sandwiches: Bio-Pastrami in Madame-Crousto-Brot und mit kleinem Salat (7 Euro) und Ziegenkäse-Grünkohl (6,50 Euro). Außerdem gibt es wechselnde Suppen (7,50 Euro) und einen Endiviensalat mit Ofenkürbis, Erdäpfeln, Birne und Croutons (10,50 Euro). Letztere sind übrigens wichtig: „Es muss überall ein Teig dabei sein“, meinte Georg Öfferl bei der Eröffnung.

Voll erfüllt wird diese Ansage von der bisher noch namenlosen Kreation, deren Focaccia-ähnliche, herrlich fluffig-knusprige Basis aus der Hand von Öfferls römischem Bäcker Massimo stammt. Der Belag soll weinviertlerisch sein – vorab verkostet werden durften Varianten mit Erdäpfeln, Zwiebeln und Speck und mit Labneh und Erdäpfeln. Ein bisschen dauert es offenbar noch, bis das auf der Karte landet. Sehr lang bräuchte man daran aber eigentlich eh nicht mehr zu feilen.

Öfferl Bio-Bäckerei & Kaffeerösterei, Landstraßer Hauptstraße 19, 1030 Wien. Bäckerei Mo–Fr 7.30–19 Uhr, Sa 8–19 Uhr, So 8–16 Uhr, Küche 8–15 Uhr. www.oefferl.bio

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2022)