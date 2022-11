Ein Buch von Madame Wien

Die Frauen hinter Madame Wien, Astrid Kuffner und Nini Tschavoll, haben ein Wien-Buch geschrieben, in dem sie 85 Orte für Erlebnisse in der Stadt empfehlen.

Erlebnischarakter. Eigentlich sei das ja ein „scheußliches Wort“, sagt Astrid Kuffner. Und doch haben Kuffner und Nini Tschavoll genau diesen quer durch Wien von der Lobau bis zur Anker-Brotfabrik gesucht: Stellen die beiden in ihrem Buch („Unterwegs in deiner Lieblingsstadt Wien“) doch Orte mit, nun, Erlebnischarakter vor.

85 Orte sind es geworden, die man – wenn man das eingangs erwähnte Wort vermeiden will – „gemeinsam mit seinem Lieblingsmenschen entdecken kann“, wie es Tschavoll formuliert. Die Vorgabe des Verlags (Emons) lautete nämlich: „Keine Sehenswürdigkeiten, keine Stadtviertel abklappern“, so Kuffner. „Es soll immer um Erlebnisse gehen, Aktivitäten. Was ein guter Kunstgriff ist, weil man so wegkommt von den Besichtigungen von Schönbrunn und Stephansdom.“

Eine gewisse Wien-Expertise brachten die beiden Journalistinnen – Tschavoll ist zusätzlich auch Fotografin und hat auch für die Bebilderung des Buchs gesorgt – zweifellos mit: Gemeinsam betreiben sie seit fünf Jahren das Online-Magazin Madame Wien, für das sie unter anderem interessante Wienerinnen und Wiener porträtieren.