Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Twitter laufen Werbekunden davon: Der italienisch-französische Autobauer Stellantis setzt nach der Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk seine Anzeigen auf dem Kurznachrichtendienst aus. Mit dem Schritt reiht sich Stellantis in die Liste großer Unternehmen ein, die ihre Werbung auf Twitter eingestellt haben, darunter Volkswagen, United Airlines, General Mills, der Luxusautohersteller Audi of America und General Motors.

Chorherr, Benko und Tojner stehen vor Gericht: Die WKStA wirft dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Auch prominente Unternehmer, darunter René Benko und Michael Tojner, stehen ab heute vor Gericht. Die „Presse“ berichtet live. Mehr dazu

Die Motivation, für einen guten Zweck zu spenden: Wer in Wien bauen wollte und dafür die richtige Widmung von den städtischen Beamten brauchte, spendete an den Entwicklungshilfe-Verein von Christoph Chorherr - das ist, grob gesagt, der Tenor der Anklage. Doch auf eine so einfache Formel lässt sich der heute beginnende Chorherr-Prozess nicht bringen, schreibt Manfred Seeh in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Trump verspricht "große Mitteilung": Der frühere US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Amt bekanntgeben könnte. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump in der Nacht zum Dienstag eine "sehr große Mitteilung" am 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten: "Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt."

Nächster Anlauf für Krisenplan: Am Dienstag soll das schon lange versprochene Regelwerk für Megakrisen wie Blackouts vorgestellt werden. Die nötige Zustimmung der Opposition fehlt noch, schreibt Klaus Knittelfelder. Mehr dazu

Schaffen Trumps Erben jetzt die Demokratie ab? Heute wird in den USA der Kongress großteils neu gewählt. Wird Präsident Joe Biden danach ein lahmer Präsident sein? Und welche Rolle spielen die radikalen Republikaner, die im Sinne Donald Trumps Wahlkampf machen? Darüber berichtet in der aktuellen Podcast-Folge "Presse"-Korrespondentin Elisabeth Postl aus New York. Mehr dazu

So vermeide ich die größten Energiefresser im Winter: Es wird kalt, der Winter kommt. Gas- und Strompreise sind so teuer wie lange nicht. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammen getragen, wie man die Energiekosten im Winter möglichst gering halten kann. Vom Wäsche waschen und trocknen bis zum Lichtgebrauch und dem Wasser kochen. Klemens Patek und Christine Mayrhofer geben im „Mein Geld“-Podcast Antworten auf die Fragen von Anna Wallner. Mehr dazu.