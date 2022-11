1,5 Grad schon 2032 statt 2100: Läuft Klima aus dem Ruder?

Der Ausstoß von Kohlendioxid hat auch 2022 zugenommen. Die Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen von 1,5 Grad Celsius könnte schon 2032 erreicht werden, zwei Grad um das Jahr 2050.

Das noch verbleibende globale Kohlenstoff-Budget schmilzt. Das zeigt das „Global Carbon Budget“, das am Freitag auf der Klimakonferenz in Sharm-el-Scheikh vom „Global Carbon Project“ vorgelegt worden ist. Die Wissenschaftler von der Universität Exeter, East Anglia, der Ludwig-Maximilian-Universität in München und von Cicero rechnen 2022 mit einem Gesamtausstoß von 40,6 Milliarden Tonnen (Gigatonnen) Kohlendioxid. Dieser Wert liegt knapp am bisher höchsten Treibhausgas-Ausstoß, der 2019 registriert worden ist: 40,9 Gigatonnen.

Dies wird durch die verstärkte Verbrennung fossiler Energien (Öl, Gas, Kohle) verursacht, von denen 1% mehr als im Jahr 2021 verbrannt worden sind. Insgesamt sind auf die Fossilen 36,6 Gigatonnen zurückzuführen – 90 Prozent. Die Änderung der Landnutzung (etwa durch Waldbrände, Waldrodungen) macht knapp ein Zehntel aus.