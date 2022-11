Wenn der Fußball in die Wüste kommt

Nur noch wenige Tage bis zum Anpfiff der umstrittenen Fußball-WM 2022 in Katar. Was erwartet uns am Persischen Golf? Elf Streitpunkte eines beispiellosen Turniers.

Einmal noch diesen Gipfel der Empörung überschreiten – dann begibt sich der Weltsport wieder hinab in ruhigere Gefilde. Nach der Fußball-WM in Katar haben Autokratien fürs Erste als Gastgeber von Großereignissen ausgedient. Doch an Katar führt nun kein Weg mehr vorbei. Kurzzeitig wurde sogar gefragt: Hat die WM-Vergabe nicht doch so manche Reform im Land bewirkt? Dann aber sinnierte ein WM-Botschafter über Homosexualität als „geistigen Schaden“, und eine Woche vor Beginn des größten Sportevents der Welt fühlte sich jeder Katar-Kritiker bestätigt. Was erwartet uns nun wirklich am Persischen Golf? Hier die elf mehr oder weniger fußballerischen Kontroversen der Wüsten-WM.