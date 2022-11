Mehrere Verletzte bei Heißluftballon-Absturz in Niederösterreich

Der Heißluftballon dürfte mit neun Personen besetzt gewesen sein. Zwei Notarzthubschrauber sind im Einsatz.

Der Absturz eines Heißluftballons hat am Samstagvormittag im Raum Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) mehrere Verletzte gefordert. Wie Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, der APA mitteilte, wurden zwei Insassen schwer verletzt, sieben weitere Personen erlitten leichte Blessuren. Das Luftfahrzeug war demnach mit neun Personen besetzt.

Der Unfallhergang war zunächst unklar. Kellner zufolge wurden die Betroffenen an zwei Orten im Bezirk Wiener Neustadt aufgefunden. Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte befanden sich laut den Angaben in Untereck in der Gemeinde Hollenthon, fünf Leichtverletzte in Stang, einer Katastralgemeinde von Kirchschlag in der Buckligen Welt.

Die beiden Schwerverletzten seien per Notarzthubschrauber ins Spital transportiert worden, sagte Kellner. Zwei Helikopter waren im Einsatz. Nach Angaben vom Romana Schuster vom ÖAMTC flog "Christophorus 33" eine etwa 30 Jahre alte Frau in die Klinik Donaustadt nach Wien. "Christophorus 16" beförderte laut der Sprecherin einen Mann im Alter von rund 60 Jahren in das burgenländische Krankenhaus Oberwart. Vom Roten Kreuz aufgeboten wurden vier Rettungsfahrzeuge, an Ort und Stelle war auch der Bezirkseinsatzleiter.

