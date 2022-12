Ein elektrischer Pionier mit erfrischendem Design

Drucken

Hauptbild • Audi Q8 e-tron quattro in Chronosgrau Metallic • (c) AUDI AG

E-Mobilität. Vom ausgefeilten Design über mehr Leistung und Ausdauer bis hin zu modernstem Interieur aus nachhaltigen Materialien. Die beiden neuen Audi Q8 e-tron-Modelle setzen neue Maßstäbe in der elektrischen Premiumklasse.

Wenn ab Ende Februar 2023 die ersten Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron auf den Straßen zu sehen sind, beginnt eine neue Zukunft in Sachen Elektromobilität bei der Oberklasse. Mit den beiden neuen Modellen – SUV und Crossover – setzt Audi damit den, im Jahr 2018 mit der e-tron-Serie eingeschlagenen Weg konsequent fort. Für die Flaggschiffe der e-tron-Baureihe entwickelte der Hersteller aus Ingolstadt vieles neu, perfektionierte die Technik und setzt ebenso im Innenraum neue Maßstäbe in Sachen Bedienungskomfort, Assistenzsysteme und Design.

Elektrisierendes Design

Bereits auf den ersten Blick sind der Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron als vollelektrische Fahrzeuge erkennbar. Dafür sorgt die neue Gestaltung der Front- und Heckpartie samt der charakteristischen Singleframe-Maske und invertiertem Grill. Eine Spange oberhalb der ebenfalls neu designten Diffusoren am Heck führt die Elektro-Designsprache konsequent weiter. Zudem prangt beim Q8 e-tron erstmals das neue Corporate Design auf der Karosserie: Die vier Ringe sind nun zweidimensional gestaltet und können – auf Kundenwunsch – mit dem Projektionslicht Singleframe in Szene gesetzt werden und betonen so das Fahrzeuggesicht. Ebenfalls neu ist der Audi-Schriftzug samt der Modellbezeichnung an der B-Säule.

Bei der Entwicklung des Audi Q8 e-tron stand auch die Optimierung der Aerodynamik im Zentrum. Dabei helfen Radspoiler am Unterboden, die den Fahrtwind an den Rädern vorbeileiten. Zudem wurden die Spoiler an der Vorderachse vergrößert, beim Audi Q8 Sportback e-tron sind zusätzliche Spoiler an der Hinterachse verbaut. Komplett neu ist ein selbstabdichtendes System von elektrischen Jalousien im Bereich des Kühlergrills, die ihn automatisch verschließen und unerwünschte Verluste an der Vorderseite des Autos verhindern. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Beim Q8 Sportback e-tron wurde der Luftwiderstand von 0,26 auf 0,24 cw verringert, beim Q8 e-tron von 0,28 auf 0,27.

Audi SQ8 Sportback e-tron quattro in Ultrablau Metallic AUDI AG

Elektrisches Powerhouse

Nicht nur die neue Erscheinungsform des Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron ist zukunftsweisend, sondern auch der vollelektrische Antrieb, von dem für beide Karosserievarianten drei Versionen verfügbar sind.

Die beiden Basismodelle Audi Q8 50 e-tron und Audi Q8 Sportback 50 e-tron besitzen jeweils zwei Motoren, die im Boost-Modus bei einem Drehmoment von 664 Newtonmeter 250 kW (etwa 340 PS) Leistung auf die Straße bringen. Auch die Reichweite wurde gesteigert: Der SUV schafft mit einer Batterieladung nach WLTP 491 Kilometer, der Sportback 505 Kilometer. Die Batterie besitzt eine Speicherkapazität von netto 89 Kilowattstunden.

Der Audi Q8 55 e-tron und Audi Q8 55 Sportback e-tron kommen mit einer Motorisierung von 300 kW (rund 407 PS) im Boost-Modus beim Kunden an. Die Reichweite beträgt dabei 582 bzw. bei 600 Kilometern bei der Sportback-Variante.

Die leistungsstärksten Aggregate finden sich in den sportlichen S-Modellen Audi SQ8 e-tron und Audi SQ8 Sportback e-tron: In ihnen sind sogar drei Antriebsmotoren verbaut, die gemeinsam eine Boost-Leistung von mehr als 503 PS (370 kW) und 973 Nm Drehmoment – bei einer Reichweite von 494 Kilometern beim SUV und 513 beim Sportback – liefern. Dabei sitzen ein 124 kW starker E-Motor an der Vorderachse, zwei weitere mit jeweils 98 kW Leistung an der Hinterachse.

Sowohl für die beiden stärker motorisierten Versionen (Q8 55 e-tron, Audi Q8 55 Sportback e-tron, Audi SQ8 e-tron und Audi SQ8 Sportback e-tron) steht eine Batterieleistung von 106 kWh (netto) zur Verfügung. Diese – größere – Batterie lässt sich in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen – eine halbe Stunde lang laden reicht dabei für rund 420 Kilometer (nach WLTP).

Mit der serienmäßigen Plug & Charge-Funktion autorisiert sich das KFZ selbst beim Einstecken des Ladekabels, die Abrechnung erfolgt vollautomatisch. Ein weiterer Komfortfaktor der Audi Q8 e-tron-Serie.

Fahrkomfort und Sportlichkeit

Komfortabel geht es ebenfalls bei jeder Fahrt zu, ob in der Stadt oder über Land. Das ermöglicht ein Luftfahrwerk mit geregelter Dämpfung, wobei sich die Höhe der Karosserie bei Bedarf je nach Fahrsituation um bis zu 76 Millimeter variieren lässt. In engen Kurven sorgt eine Stabilisierungskontrolle für mehr Spielraum und Sicherheit. Auch die Lenkung des Audi Q8 e-tron wurde überarbeitet und ist nun spürbar agiler. Das Lenkrad spricht bei geringem Einschlag direkter an und dank der neuen Lenkübersetzung werden Bewegungen unmittelbar auf die Pneus übertragen.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen etwa 40 Fahrerassistenzsysteme – wie Radarsensoren, fünf Kameras und zwölf Ultraschallsensoren – für die Erfassung von Umgebungsinformationen. Sie werden vom zentralen Fahrerassistenzsteuergerät ausgewertet. Im Laufe des Jahres 2023 wird zusätzlich ein Remote-Parkassistent erhältlich sein, mit dem sich der Audi Q8 e-tron via die myAudi App in die kleinste Parklücke manövrieren lässt. Optional sind die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer: Ein Orientierungslicht markiert dabei die Position des Autos in der Spur, was vor allem bei Engstellen hilft, zentriert zu fahren.

Exzellenz im Innenraum

Wo beim Design der Karosserie, der Leistung und Ausdauer vieles optimiert und verbessert wurde, gerät auch die Gestaltung des Innenraums nicht ins Hintertreffen. Durch das Panorama-Glasdach – das Öffnen erfolgt elektrisch, genauso wie die Steuerung der lichtdichten Sonnenrollos – wirkt das Innere des Audi Q8 e-tron heller und vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit und Weite. Es gestaltet die Belüftung effizienter und unterstützt die serienmäßige Zweizonen-Klimaautomatik. Auf Wunsch steht eine Klimaautomatik mit vier Zonen und ein Air Quality Paket zur Verfügung, das die Luftqualität mittels zwei Ionisatoren Staubpartikel bindet und sie auf den Fahrzeugboden sinken lässt. Damit wird die Luft im Inneren reiner und Passagiere atmen weniger Staub ein. Der Kombi-Filter der Vierzonen-Klimaautomatik bindet zudem einen Großteil der Gase und des Feinstaubs, und Allergene und Mikroorganismen werden unschädlich gemacht.

Nicht nur die Klimaautomatik lässt sich beim Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron bequem mit den beiden großen, hochauflösenden Displays und dem MMI touch response Bediensystem steuern. Die 10,1 und 8,6 Zoll großen Bildschirme ersetzen dabei beinahe alle konventionellen Schalter und Regler, viele Funktionen sind zudem mit der natürlichen Sprachbedienung aktivierbar. Komplettiert wird das digitale Anzeige- und Bedienkonzept mit dem Audi virtual cockpit in voller HD-Auflösung. Optional ist ein Head up-Display erhältlich, das relevante Informationen – wie zur Navigation und Warnhinweise samt Daten von Assistenzsystemen – leicht erfassbar direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert. State of the Art ist ebenfalls das MMI Navigationssystem samt integriertem WLAN-Hotspot für Geräte der Passagiere und das Infotainment-Paket.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei der Entwicklung und Gestaltung des Audi Q8 e-tron und Audi Q8 Sportback e-tron stand der bestmögliche Einsatz von Rezyklaten im Zentrum und sorgt für einen effizienten und nachhaltigen Materialkreislauf. Im Innenraum finden sie etwa bei Dämmungs- und Dämpfungsmaterialen und in Teppichen Verwendung. Die Dekoreinlage oberhalb des Displays besteht aus einem neuartigen Technikgewebe aus zum Teil wiederverwerteten PET-Flaschen. Bei der Ausstattungsvariante S line sind die Sportsitze teilweise aus dem Mikrofasermaterial Dinamica gefertigt, das zu 45 Prozent ebenfalls aus ehemaligen PET-Flaschen besteht und zudem lösungsmittelfrei hergestellt wird. Damit enden die Bemühungen von Audi in Sachen Nachhaltigkeit bei Q8 e-tron noch nicht: Erstmals kommen Rezyklate in sicherheitsrelevanten Bauteilen – wie bei den Kunststoffabdeckungen der Gurtschlösser – zum Einsatz und das Fahrzeug wird in Europa und den USA zertifiziert, bilanziell CO2-neutral ausgeliefert.

