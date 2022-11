Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Trump will wieder kandidieren: Tut er es, tut er es nicht? Mit Spannung war die „große Ankündigung“ erwartet worden. Nun hat Donald Trump seine erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben. Mehr dazu.

Bei dieser Trump-Show müssen alle zusehen: Unsere USA-Korrespondentin Elisabeth Postl hat die Stimmung bei Trumps Bekanntgabe für unserer Morgenglosse eingefangen. Seine Show muss weitergehen, koste es, was es wolle: ob Wahlkampfmillionen, Wählerstimmen - oder demokratische Grundsätze, schreibt sie. Mehr dazu.

Offene Fragen nach Raketeneinschlag in Polen: Die US-Regierung hat offenbar Hinweise darauf, dass es sich bei dem in Polen eingeschlagenen Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Zunächst ging man von russischen Raketen aus, die gestern Abend zwei Menschen getötet hat. Die Nato hat eine Krisensitzung für Mittwochfrüh anberaumt. Verfolgen Sie in unserem Überblicks-Artikel die aktuellen Entwicklungen.

Verifizierungshäckchen für Twitter: Ende November können sich Twitter-Nutzer wieder ein Verifikationshäkchen kaufen. Die Funktion war nach Anweisung von Elon Musk nach einer Reihe gefälschter Accounts ausgesetzt worden - und kommt nun mit Verspätung wieder zurück. Mehr dazu.

Ex-Meinl-Bank-Chef drohen 70 Jahre: Peter Weinzierl, Exchef der Meinl Bank, wurde in London wegen des Verdachts der Geldwäsche verhaftet. Wird er an die USA ausgeliefert, droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Madlen Stottmeyer hat recherchiert. Mehr dazu. [premium]

Wie ein 30-Jähriger die Krypto-Welt crashen ließ: Er war der gefeierte Wunderwuzzi der Krypto-Szene, hofiert vom US-Establishment: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried dürfte aber alle getäuscht haben. Milliarden fehlen, viele Anleger werden ihr Geld nie wieder sehen. Finanzexperte Niko Jilch über „einen der größten Gauner in der Finanzgeschichte“ und wie es am Krypto-Markt jetzt weitergehen wird. Im Podcast.