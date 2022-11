Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Keine Fans, keine Stimmung: Von massiver Kritik begleitet hat gestern die Fußballmeisterschaft in Katar begonnen. „Es gibt so viele Gründe, warum sie ein Fehler ist. Der WM-Eröffnungsabend war nur ein weiterer Beweis dafür“, schreibt Sport-Redakteur Christoph Gastinger, der vor Ort ist und Eindrücke festgehalten hat - in der Morgenglosse.

Kompromisse für die Klimakrise: Kritisiert wurden auch der Ausgang der Klimakonferenz in Scharm-al-Scheich. Auch wenn sich die rund 200 teilnehmenden Staaten am Sonntagmorgen endgültig einigen konnten und eine gemeinsame Abschlusserklärung vorlegten. Mehr dazu. [premium]

Zugang für IAEA zum AKW Saporischschja?: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, bezeichnet die neuen Explosionen auf dem Gelände des AKW Saporischschja als „völlig inakzeptabel“ und will den Meiler untersuchen lassen. Der russische Betreiber will den Inspekteuren allerdings keinen freien Zugang geben. Die Kämpfe im Osten des Landes halten unterdessen an. Die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.

Live aus der "Presse": Auch in unserem heutigen Podcast geht es um den Krieg in der Ukraine. Es gibt darin einen Live-Mitschnitt der ersten "Matinee am Sonntag" aus dem "Presse"-Haus zu hören. Außenpolitik-Chef Christian Ultsch interviewt unseren Ukraine-Reporter Alfred Hackensberger. Mehr dazu.

„Lieber Praktikum als Aufnahmetest": Einserschülerin Sarah Ulmer will Medizin studieren. Trotz Vorbereitungskurse ist sie dreimal durch den Aufnahmetest gefallen, nächstes Jahr wird sie ein viertes Mal antreten. Den Aufnahmetest hält sie weder für zeitgemäß, noch treffsicher oder sozial gerecht. Sinnvoll fände sie stattdessen ein einjähriges Pflegepraktikum. Mehr dazu. [premium]

Strache erneut wegen Prikraf vor Gericht: Heute wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) wiederholt. Die Verhandlung ist für zwei Tage ausgeschrieben. Die „Presse“ wird live berichten.