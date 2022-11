Buchhandlung Kunterbuch sperrt zu

Die Kinderbuchinstitution am Stubenring wird aus privaten Gründen geschlossen. Bis 24. Dezember können noch Bücher erworben werden.

Sie war in den vergangenen Jahren zu einer Institution geworden, was Kinderbücher angeht: Die Buchhandlung Kunterbuch am Stubenring. Wer dort bisher seine Bücher erworben hat, muss sich allerdings bald um ein anderes Geschäft umschauen: Kunterbuch schließt. „Am 2. November 2004 begann unsere spannende Reise mit dem Kunterbuch“, heißt es auf der Homepage. „Doch nun ist es Zeit, den Büchern des Lebens ein neues hinzuzufügen.“

Wie „Die Presse“ erfahren hat, wird die Buchhandlung aus privaten Gründen geschlossen. Kunterbuch hatte sich in den vergangenen 18 Jahren als ultimative Adresse für Kinder- und Jugendliteratur einen Namen gemacht. Neben Büchern von Mira Lobes „Valerie und die Gutenachtschaukel“ bis zur Harry Potter-Serie und diversen Fantasy-Nachfolgern reicht das Sortiment der Buchhandlung. Zudem hatte sich Kunterbuch auch auf Pädagogik spezialisiert.

Geöffnet bis 24. Dezember

Die gute Nachricht für alle, die für den Weihnachtseinkauf noch mit Kunterbuch (und der dortigen Beratung) gerechnet haben: Bis zum 24. Dezember hat die Buchhandlung noch geöffnet. Welche anderen Buchhandlungen in Wien gute Kinderbuchabteilungen haben und wo man sonst noch mit besonders guter Beratung rechnen kann hat „Die Presse“ anlässlich der Buch Wien recherchiert. Krimis, Kochen, Kinderbuch: Die Wiener Buchspezialisten.