4311 Neuinfektionen, Inzidenz bei 303

867 Corona-positive Menschen liegen in einem Spital, 70 davon auf Intensivstationen. Das sind um drei Schwerkranke weniger im Vergleich zum Vortag.

4311 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zufolge am Montag registriert worden. Das liegt über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 3907 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 303 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 38.824 laborbestätigte aktive Fälle, um 1609 mehr als am Montag.

Im Krankenhaus liegen Stand Dienstagvormittag 867 Infizierte. Das sind um elf mehr als am Vortag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 117 Patientinnen und Patienten. 70 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um drei weniger als am Montag. Im Wochenvergleich gibt es hier einen Rückgang um fünf Intensivpatientinnen und -patienten.

154.080 PCR-Tests

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.524.683 bestätigte Fälle gegeben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 28 Todesfälle registriert. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 21.149 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits 234,3 Infizierte gestorben.

Am Montag wurden insgesamt 173.386 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 154.080 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 2,8 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 80.807 PCR-Analysen durchgeführt, 4,8 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

