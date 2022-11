Phoebe Bridgers: Am Ende ist das Glas leer

„Stranger in the Alps“ hieß 2017 ihr erstes Album: Phoebe Bridgers, geboren 1994 in Ukiah, Kalifornien, ist eine Meisterin der geheimnisvollen, meist düsteren Songs.

Phoebe Bridgers: „So Much Wine“. Weihnachten, dieses wunderbar vielseitige Fest, hat auch für Melancholiker seinen Reiz. Etwa für Phoebe Bridgers. die seit 2017 alle Jahre wieder ein Weihnachtslied herausbringt. Diesmal „So Much Wine“ vom für skurrile Texte bekannten Country-Duo The Handsome Family. In diesem Song verlässt ein Mensch just am Christtag seinen offenbar durchgeknallten, sich selbst verletzenden Partner, um ihm dann fernmündlich eine Botschaft zu übermitteln, die gleich den Refrain bildet: Es gibt nur so viel Wein, wie du in einem Leben trinken kannst. Aber er wird nie ausreichen, um dich vor dem Boden deines Glases zu retten. Diese paradoxe Lebensweisheit trägt Bridgers, akkordiert von einer zweiten Stimme, so empfindsam wie gelassen vor, in der zweiten Strophe, in der sie sehnsüchtig zum Trunkenbold zurückkehrt, greift sie ans Herz. Besonders schön: die bittersüße Geige, zu der Bridgers einmal sogar pfeift.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2022)