Corona-Impfung, Impflotterie und Ukraine-Krieg: Die Google-Trends 2022

Ob Ukraine-Krieg, Bundespräsidentenwahl oder Affenpocken: Was die Österreicher bewegte, das weiß Google und liefert einmal mehr einen Überblick über die dominierenden Themen in der Suchmaschine.

Wonach hat Österreich gesucht? Einmal mehr liefert der Suchmaschinen-Riese einen Einblick in Österreichs suchende Seele. Dabei geht es bei diesem Jahresrückblick nicht um die meistgesuchten Begriffe, sondern um jene Trends, die kurz- oder auch längerfristig für Ausschläge in den Suchergebnissen sorgten. Die Trends sind dabei in verschiedene Kategorien unterteilt. Eins vorweg: Auch nach mehr als zwei Jahren beherrscht die Corona-Pandemie die Google-Suche, doch der Ukraine-Krieg und seine Folgen sind weitere dominierende Trends dieses Jahr.

Die Pandemie ist nach wie vor ein wichtiges Thema und war nach "Ukraine" weiterhin das am stärksten gefragte Thema. Auch die WM in Katar hat es noch aufs Stockerl geschafft, nicht zuletzt, weil sie sehr kontrovers diskutiert wird”, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Während letztes Jahr Sebastian Kurz die Google-Trends dominierte, ist von Regierungspolitikern dieses Jahr nicht viel zu sehen. Hingegen die Kandidaten der Bundespräsidentenwahl, allen voran Grosz und Wallentin wurden oftmals gesucht. Ob davor oder danach, lässt Google offen.

Die Top-Suchbegriffe des Jahres

Es ist nicht sonderlich überraschend, welche Themen die Österreicher am meisten zur Tastatur und in weiterer Folge zu Google führten.

1. Ukraine

2. Corona-Impfung in meiner Nähe

3. WM

4. Olympia

5. Dominic Thiem

6. Bundespräsidentenwahl

7. Affenpocken

8. Vladimir Putin

9. Russland

10. Klimawandel



Die Top-Suchbegriffe zum Ukraine-Krieg

1. Ukraine

2. Vladimir Putin

3. Russland

4. Nato

5. Rubel Kurs

6. Kiew

7. Tschernobyl

8. Belarus

9. Swift

10. Mariupol

Die Top 10 Österreicher:innen des Jahres

Diese zehn österreichischen Persönlichkeiten sorgten für die meisten Trend-Ausschläge 2022. Wie oft nach ihnen gesucht wurde, lässt Google offen.

1. Dominic Thiem

2. Anna Gasser

3. Valerie Huber (die neue "Buhlschaft")

4. Franz Klammer

5. Gerald Grosz

6. Tassilo Wallentin

7. Johannes Rauch

8. Melissa Naschenweng

9. Tara Tabitha

10. Dominic Wlazny



Abschiede

Österreich ist immer ein bisschen anders und während der Tod der britischen Monarchin vielerorts mehr beschäftigte, sorgte das Ableben des Red-Bull-Gründers hierzulande für die höchsten Ausschläge.

1. Didi Mateschitz

2. Queen Elizabeth II

3. Willi Resetarits

4. Anne Heche

5. Aaron Carter

6. Olivia Newton John

7. Bob Saget

8. Taylor Hawkins

9. Ivana Trump

10. Heidi Horten

Klima, Umwelt und Energie

Eine neue Kategorie führt Google dieses Jahr ein und beschäftigt sich mit den wohl drängendsten Themen, darunter auch den steigenden Energiepreisen und den Gegenmaßnahmen der Politik darauf.

1. Klimawandel

2. Klimabonus

3. Spritpreisrechner

4. Wien Energie

5. EVN

6. Ölpreis

7. Pellets Preis

8. ÖMAG

9. Energiekostenausgleich

10. Strompreisbremse

Die zehn "Wie...?" Fragen des Jahres

1. Wie lange gilt ein PCR-Test?

2. Wie alt ist Putin?

3. Wie lange gilt genesen?

4. Wie tief ist der Ozean?

5. Wie lange gilt der grüne Pass?

6. Wie ist Willi Resetarits gestorben?

7. Wie weit ist die Ukraine von Österreich entfernt?

8. Wie alt ist Nena?

9. Wie lange leben Zwerge?

10. Wie viele Einwohner hat Russland

Corona-Pandemie

1. Corona-Impfung in meiner Nähe

2. Impfpflicht

3. Valneva Aktie

4. Grüner Pass

5. Omikron Symptome

6. Novavax

7. CT Wert Corona

8. Impfquote

9. Maskenpflicht

10. Impflotterie

Suchbegriffe des Jahres

1. Bundespräsidentenwahl

2. Kalte Progression

3. Ragweed

4. Volksbegehren

5. Sonnenfinsternis

6. Ferrero Rückruf

7. Landtagswahl Tirol

8. Reparaturbonus

9. Gemeinderatswahlen Tirol

10. Pensionserhöhung

Top 10 Personen des Jahres International - also jene Personen, die das meiste Interesse hervorgerufen haben - zumindest bei den Suchanfragen.

1. Putin

2. Djokovic

3. Johnny Depp

4. Amber Heard

5. Will Smith

6. Rafael Nadal

7. Sanna Marin

8. Chris Rock

9. Boris Becker

10. Chris Hemsworth

Schlagzeilen des Jahres

1. Katar

2. Tonga

3. Taiwan

4. Aphasie

5. Kasachstan

6. Midterm Elections

7. Bibi und Julian

8. WhatsApp Störung

9. Ramsay Hunt Syndrom

10. Nosferatu Spinne

Top 10 Sport Events

1. WM

2. Olympia

3. Australian Open

4. Nations League

5. Wimbledon

6. US Open

7. Frauen EM

8. Kitzbühel Tennis

9. Super Bowl

10. French Open

"Was...?" - Fragen des Jahres

1. Corona positiv - was tun?

2. Was ist die Nato?

3. Was tun - Klimabonus nicht erhalten?

4. Was ist ein Oligarch?

5. Was sind Sanktionen?

6. Was will Putin?

7. Was sind Affenpocken?

8. Was ist neu an iOS 16?

9. Was kostet 1 kWH Strom?

10. Was passiert am 24. September?



Top 5 "W-Fragen"

Fragen, die nicht unbedingt die Themen des Jahres widerspiegeln, aber durchaus einen gewissen Unterhaltungswert haben. Aber es zeigt auch: Dr. Google gibt es immer noch. Anstatt Symptome mit dem Arzt abzusprechen, wird zuerst das Internet bemüht.

Ein Versuch, diese Fragen mit ein bisschen Augenzwinkern zu beantworten.

1. Warum bin ich so müde?

Schlaf ist wichtig und meist kommt dieser zu kurz. Sollte es daran nicht liegen, ist ein Termin beim Hausarzt der zuverlässigste Weg zu einer fundierten Begründung.

2. Wo steht der schiefe Turm von Pisa?

In Pisa; Italien, Europa. Irgendwo am Stiefel auf dieser Erde.

3. Warum bekomme ich kein Corona?

Das Leben als Einsiedler hat auch seine Vorteile. Oder es ist pures Glück oder vielleicht doch eine Frage der Genetik. Zumindest zeigte das ein umstrittenes Experiment mit 34 Personen.

4. Warum leckt mein Hund mich ständig ab?

Mangelnde Erziehung. Tatsächlich ist es eine Form der Zuneigung, wie sie die Vierbeiner nunmal gerne ausdrücken. Als Liebesritual sollte man es sich nicht abschauen. Es könnte zu Ablehnung und massiver Verwunderung mit ungeahnten Reaktionen führen.

5. Warum wurden Fake-Lashes erfunden?

Tatsächlich gibt es bei dieser Frage etwas zu lernen. Denn die falschen Wimpern für den verführerischen Augenaufschlag feiern bald ihr 100-jähriges Bestehen. Entstanden sind sie für die Produktion des Musicals "Chicago" 1927.