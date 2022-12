Woher die Nuri-Sardinen kommen

Drucken

Hauptbild • Zu Besuch in der Konservenfabrik: Fast alle Arbeitsschritte werden händisch erledigt. • (c) Melina Kutelas/Brandstätter Verlag

In der Nuri-Fabrik nahe Porto werden die Ölsardinen in ihre Dosen geschlichtet. „Presse“- Autorin Anna Burghardt hat sich dort umgesehen. Ein gekürzter Abdruck aus ihrem aktuellen Buch.

Mit dem Ölsardinenfieber kann man sich nur allzu leicht anstecken. Den Wiener Unternehmer Konrad Glatz erwischte diese so gut wie unheilbare Liebeskrankheit in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts, auf einer Reise durch Portugal: Er beschloss ganz selbstlos, seinerseits möglichst viele Landsleute damit zu infizieren.



So kam es, dass die Firma Friedrich Glatz OHG seit den 1950er-Jahren Nuri-Dosen nach Österreich brachte und noch immer bringt. Die Ölsardinen in der auffallenden Verpackung mit dem kultigen Schriftzug galten hier seit ihrer Markteinführung immer als etwas Besonderes.