Rihanna veröffentlicht erstes Video ihres Sohns

Im Mai kam Rihannas und A$AP Rocky's Baby zur Welt. Nun zeigt die Sängerin ihren Sohn erstmals im Netz.

Superstar Rihanna hat am Samstag erstmals ein Video ihres Sohnes im Netz geteilt. Geboren ist der kleine Bub schon im Mai. In dem 45 Sekunden langen Video im Videschipselportal TikTok lächelt das Baby, gluckst und greift nach dem Telefon, woraufhin Rihanna sagt: „Versuchst du, an Mamas Telefon ranzukommen?“ Das erste Video der Sängerin in dem Netzwerk wurde bereits mehr als 16 Millionen mal angesehen, rund 4,5 Millionen Menschen gefällt das Video.

Die Unterschrift des Videos lautet „hacked“. Dass das Video seit mittlerweile über 24 Stunden online ist, spricht allerdings gegen die Vermutung, Rihanna könnte tatsächlich gehackt worden sein.

Die 34-Jährige hatte im Jänner bekannt gegeben, dass sie ein gemeinsames Kind mit dem Rapper A$AP Rocky erwartet. Zur Geburt ihres Sohnes vor zirka einem halben Jahr wurden keine weiteren Angaben, wie etwa der Name des Kindes, öffentlich.

Milliardärin und Mutter

Die auf Barbados geborene Sängerin Robyn Rihanna Fenty ist in den vergangenen Jahren zur Milliardärin geworden. Zusätzlich zu ihren musikalischen Erfolgen begründete sie auch erfolgreiche Kosmetik-, Unterwäsche- und Modemarken. Sie gilt zudem als Stilikone und hat insbesondere während ihrer Schwangerschaft gezeigt, dass Mamawerden und Modeaffinität zusammen gehen.

