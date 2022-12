Erstmals seit 27 Jahren: Indischer Außenminister besucht Österreich

Jaishankar trifft Nehammer und Schallenberg sowie die Außenminister Tschechiens und der Slowakei.

Es ist der erste Besuch eines indischen Außenministers in Österreich seit 27 Jahren: Am 31. Dezember wird Minister Subrahmanyam Jaishankar in Wien eintreffen. Nach einem gemeinsamen Besuch des Neujahrskonzerts mit Außenminister Alexander Schallenberg am 1. Jänner sind für Montag bilaterale Gespräche mit Schallenberg und Bundeskanzler Karl Nehammer anberaumt. Auch ein Treffen im sogenannten Slavkov-Format ist geplant: Daran werden neben Jaishankar und Schallenberg die Außenminister Tschechiens und der Slowakei teilnehmen.

Vorsitz der G20-Staaten

Im Zentrum der Gespräche stehen laut Außenamt die indische Position zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der Vorsitz Indiens in der Gruppe der G20-Staaten, bilaterale politische und wirtschaftliche Themen und Fragen der Migration. Der Besuch findet vor dem Jubiläum der Aufnahme österreichisch-indischer diplomatischer Beziehungen vor 75 Jahren statt.

(red./APA)