Warum Dominic Thiem gegen Andrej Rublew zwar Außenseiter ist, der 29-Jährige zum Auftakt der Australian Open aber dennoch überraschen könnte.

Melbourne/Wien. Mit dem Duell gegen den Weltranglistensechsten Andrej Rublew startet Dominic Thiem am Dienstag (1 Uhr MEZ, live ServusTV, Eurosport) in seine neunten Australian Open. Glücksgöttin Fortuna und der Niederösterreicher hatten sich bei der Auslosung in Melbourne nicht abgesprochen: Unter den 127 möglichen Gegnern in der ersten Runde hätte es für den Finalisten von 2020 nur wenig unangenehmere gegeben.

Im direkten Vergleich führt der Russe mit 4:2. Nach zunächst zwei Siegen, der letzte 2018, hatte Thiem die folgenden vier Spiele gegen Rublew allesamt verloren. Nicht einmal ein Satzgewinn wollte ihm dabei gelingen.