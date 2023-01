Als „grunge shoegaze dreampop indie“ beschreibt das kanadische Duo Softcult seine Musik. Es besteht aus den Zwillingsschwestern Mercedes und Phoenix Arn-Horn, geboren 1993.

Softcult: „Dress“. Mit gleich zwei Warnungen ist das Video zu „Dress“ versehen: Stroboskopische Lichteffekte könnten epileptische Anfälle hervorrufen und Szenen, die sexuellen Missbrauch zeigen, Traumata in Erinnerung rufen. Gar explizit wird der Clip nicht: Eine junge Frau feiert, trinkt, landet irgendwann allein in einem Schlafzimmer. Ein Mann folgt ihr, zieht die Tür hinter sich zu. „It's a dress, not a yes“, singen die Zwillingsschwestern Mercedes und Phoenix Arn-Horn im Refrain. Sie beschreiben nicht, was passiert, man werde „never the same again“ sein. Deutlicher müssen sie nicht werden, das Thema ist seit #MeToo allgegenwärtig. Lang davor sangen Musikerinnen schon darüber. Fiona Apple suchte unter den Wellen das Vergessen, Tori Amos fragte: „I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you?“ Nein. Ein Kleid ist keine Einladung zum Sex. Man kann es nicht oft genug wiederholen.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar und Heide Rampetzreiter („Die Presse“) sowie Michaela Pichler und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2023)